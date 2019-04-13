Рекордсмен НХЛ Кучеров ударил упавшего на колени соперника и был изгнан со льда

На 56-й минуте встречи при счете 5:1 в пользу «Коламбуса» Кучеров сначала ударил клюшкой Маркуса Нутиваару, из-за чего он упал на колени. После этого российский форвард толкнул его на борт, спровоцировав массовую драку. По решению судей Кучеров был удален до конца матча. До конца встречи счет не изменился. Это поражение стало для «Тампы» вторым подряд в серии.