Рекордсмен НХЛ Кучеров ударил упавшего на колени соперника и был изгнан со льда
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был удален до конца матча первого раунда
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был удален до конца матча первого раунда
На 56-й минуте встречи при счете 5:1 в пользу «Коламбуса» Кучеров сначала ударил клюшкой Маркуса Нутиваару,
Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Рекорд он поставил 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков.
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|Джон Купер
|Джон Торторелла
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский
|05:15
|Кэм Аткинсон(Мэтт Дюшен)
|07:08
|Адам Эрне
|11:40
|Ондржей Палат
|11:44
|Зак Веренски(Мэтт Дюшен)
|15:11
|Брэйден Пойнт
|15:11
|Зак Веренски
|20:30
|Алекс Киллорн
|21:28
|Мэтт Дюшен(Артемий Панарин, Зак Веренски)
|24:21
|Командный штраф
|45:00
|Михаил Сергачев(Джей.Ти. Миллер, Эрик Чернак)
|45:51
|Ник Фолиньо
|49:06
|Райли Нэш(Бун Дженнер)
|52:15
|Артемий Панарин(Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд)
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Никита Кучеров
|55:34
|Виктор Хедман
|55:34
|Джош Андерсон
|55:34
|Джош Андерсон
Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс), Зак Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Райли Нэш (Коламбус Блю Джэкетс)
|38
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0