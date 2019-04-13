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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Рекордсмен НХЛ Кучеров ударил упавшего на колени соперника и был изгнан со льда

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был удален до конца матча первого раунда плей-офф против «Коламбус Блю Джекетс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

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На 56-й минуте встречи при счете 5:1 в пользу «Коламбуса» Кучеров сначала ударил клюшкой Маркуса Нутиваару, из-за чего он упал на колени. После этого российский форвард толкнул его на борт, спровоцировав массовую драку. По решению судей Кучеров был удален до конца матча. До конца встречи счет не изменился. Это поражение стало для «Тампы» вторым подряд в серии.

Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Рекорд он поставил 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков.

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Кучеров в двух шагах от поездки на ЧМ
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11:43 (мск)© Ньюстюб
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала13.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжон Торторелла
Вратари
Андрей ВасилевскийСергей Бобровский
1-й период
05:15Кэм Аткинсон(Мэтт Дюшен)
07:08Адам Эрне
11:40Ондржей Палат
11:44Зак Веренски(Мэтт Дюшен)
15:11Брэйден Пойнт
15:11Зак Веренски
2-й период
20:30Алекс Киллорн
21:28Мэтт Дюшен(Артемий Панарин, Зак Веренски)
24:21Командный штраф
3-й период
45:00Михаил Сергачев(Джей.Ти. Миллер, Эрик Чернак)
45:51Ник Фолиньо
49:06Райли Нэш(Бун Дженнер)
52:15Артемий Панарин(Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд)
55:34Никита Кучеров
55:34Никита Кучеров
55:34Никита Кучеров
55:34Виктор Хедман
55:34Джош Андерсон
55:34Джош Андерсон
Лучшие игроки матча
Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс), Зак Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Райли Нэш (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
38Штрафное время21
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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