Чудо «Коламбуса»: как оно возможно? Интервью Панарина и Бобровского о второй победе над «Тампой»

Источник: Спорт-Экспресс

Панарин: «Пас Дюшена важнее моего гола»

Сказать, что Артемий Панарин и Сергей Бобровский в раздевалке после второго матча серии «Тампа» — «Коламбус» сияли, было бы большим преувеличением. Они понимают, что сделано только полдела. Их, как и одноклубников, этому в аналогичной ситуации прошлого года здорово научил «Вашингтон». И, как бы ни было сильно удовлетворение после двух даже не неожиданных, а бомбически-сенсационных выездных побед над победителем Президентского кубка, каждый игрок «Коламбуса» сейчас осаживает себя и свои эмоции.

«Breadman» они тут уже давно сократили до «Bread», его так называет даже главный тренер Джон Торторелла на пресс-конференциях. Вот и после второго матча с «Тампой» заявил, объясняя тот факт, что девять шайб в двух встречах с «Лайтнинг» забросили девять разных игроков: «Мы не можем полагаться только на Боба и Хлеба!».

«Хлеб в душе», — сказал мне сотрудник пресс-службы «Блю Джекетс», но пообещал, что уже в коридоре (в раздевалке никого не осталось, и она закрывалась) форвард ко мне выйдет. Что и произошло.

— С первым голом в этом плей-офф! — поздравляю Панарина. — Насколько важно было для уверенности в себе открыть счет своим голам в Кубке как можно раньше?

Артемий благодарит за поздравления, но отвечает мини-монологом:

— Всегда приятно забивать, но уже который раз говорю журналистам: я не хоккеист-забивала. Играю на команду. Если на меня бежит хоккеист противника, не буду из неудобного положения бросать или еще что-то делать — например, лезть на чужие ворота, когда передо мной трое. Я отдам передачу. Для меня, если забьет партнер, это так же приятно, как и я сам.

В том же эпизоде с моим голом пас Дюшена гораздо важнее. Он отдал мне передачу на пустые ворота, и мне оставалось просто по ним не промахнуться. Повторяю: для меня голы не первостепенны. Первостепенна победа.

— Но ведь в атаке, завершившейся вашим голом, вы поборолись у борта и выиграли единоборство, позволив Бьоркстранду завладеть шайбой и отдать пас Дюшену.

— Спасибо, что заметили, — улыбнулся Панарин. — Не всегда журналисты обращают внимание на такие детали.

— Вообще, Дюшен с его 1+3 провел сумасшедший матч. Насколько важно для команды, что ее звездный новичок смог быстро проявить себя в плей-офф?

— Очень важно. Каждый игрок в нашей команде — лидер, мы стараемся быть одной цепочкой. Все мы рады за него, он обалденный матч провел!

— Да не только он — весь «Коламбус». В первом и втором периоде, вместе взятых, вы позволили «Тампе» нанести всего 13 бросков. Команде, которая в регулярном чемпионате разрывала всю лигу.

— Мы не думаем о «Тампе», о том, сколько она бросков нанесла или не нанесла. Это их дело. А наша работа — играть на сто процентов в обороне и в атаке. Сегодня это удалось. Надо продолжать.

— У вас забил даже Райли Нэш, у которого всего три гола в регулярном чемпионате.

— Молодец! Когда нужно — забивает.

— Джон Торторелла сообщил, что по сравнению с прошлым годом поменял время вылета в Коламбус после второго матча. Из «Вашингтона» улетели сразу после игры, и 45 минут до аэропорта в столице США, по его мнению, сыграли роковую роль для ног игроков по окончании матча. Теперь же перелет из Тампы — на утро. По-вашему, это имеет значение?

— Может, и имеет. За это отвечает тренер по физподготовке. У штаба есть информация, пусть тренеры и решают. Мне такой вариант нравится. Поспать сегодня, никуда уже не дергаться и завтра наутро спокойно вылететь.

— Тренировка уже в Коламбусе будет?

— Нам еще расписание не объявляли. Но, надеюсь, будет выходной (улыбается).

— Что главное нужно изменить по сравнению с прошлогодней серией с «Вашингтоном»?

— Мы будем играть на все сто процентов — это говорю точно.

— А разве год назад не играли?

— И тогда так же выкладывались. По себе могу сказать — после трех игр ни одной эмоции не осталось. Я тогда суперустал! Играл там по 30 минут в каждом матче, ведь были овертаймы.

Тут руководитель пресс-службы, и так весьма терпеливый (надо вообще отдать должное медиаслужбе «Коламбуса» — люди ведут себя абсолютно открыто, позволяют общаться с игроками по максимуму, отвечают на письма по электронной почте очень оперативно), сказал, что Панарину пора идти в автобус.

Сергей Бобровский: «Нельзя успокаиваться»

А еще до него мы говорили с Бобровским. Общаемся с вратарем тут каждый день, и сутками ранее, между первым и вторым матчами, я рассказал ему о словах Тортореллы, что в первой игре для него вначале было скверное стечение обстоятельств: никакому голкиперу не захочется начинать матч с выхода «один в ноль», к тому же реализованного. Этим и была вызвана нервозность в первом периоде.

Сергей тогда признал тренерскую правоту и сказал, что лучше бы, конечно, в начале матча было несколько дальних бросков, при помощи которых гораздо легче войти в игру. Во второй игре все ровно так и произошло. О чем и говорю вратарю: мол, все произошло в соответствии с его пожеланиями. В ответ слышу:

— Ребята сегодня здорово играли в обороне. Блокировали броски, позволяли мне видеть шайбу, чистили пятак, а еще забрали середину, не дали им дышать, лишили времени и пространства. Молодцы и нападающие, которые здорово помогали защите. Большинство бросков по моим воротам были от синей линии и из углов. Отличная командная победа!

— В общем, вам пришлось легче, чем в первом матче? Достаточно сказать, что «Тампа» с ее атакой бросила в створ в двух первых периодах всего 13 раз.

— Легко здесь не бывает. Так нельзя говорить. Может быть десять бросков, может двадцать — ты не знаешь, чего ожидать. В играх плей-офф все очень быстро меняется. В один момент кажется, что ты уверен в себе и все хорошо, а через минуту все может перевернуться с ног на голову. Главное здесь — держать свою линию, быть сфокусированным и не ослаблять хватку все 60 минут. Каждая смена может стать ключевой.

— Первая победа дала команде ту уверенность, которую сегодня все увидели?

— Конечно, победа прибавляет уверенности. Но одна победа и даже две — это только часть дела. Серия выиграна, когда одержаны четыре победы. Поэтому следующая игра для нас — самая важная.

— Рады персонально за именитого новичка команды Мэтта Дюшена, чьи 1+3 сегодня во многом обеспечили победу «Коламбусу»?

— Конечно, он молодец! Очень техничный игрок, грамотный. Ребята помогли ему адаптироваться. Разумеется, у него статус звезды, и все игроки знают, на что он способен. Хорошо, что забил и отдал. В том числе и Панарину — очень здорово. Гол Темы для команды тоже очень важен.

— Чему вас научила прошлогодняя серия с «Вашингтоном», в которой тоже были выиграны две гостевые встречи?

— Тому, что никакой счет не может тебя удовлетворить, пока ты не выиграл четыре матча и не прошел дальше. Нельзя успокаиваться! Да, сегодня надо получить удовольствие, но завтра уже готовиться к самой большой игре. А самая большая в Кубке Стэнли — это всегда следующая. Каждый день — новый день, каждый матч — новый матч!

— Нервозность от воспоминаний о серии с «Вашингтоном» присутствует?

— Не важно, что было в прошлом. И будущее тоже не важно. Важен только сегодняшний день.

— «Коламбус» третий сезон подряд выходит в плей-офф, но пока не выиграл ни одной серии. Предыдущие поражения можно назвать полезным опытом?

— Конечно, это опыт. Мы стали более зрелыми. Но все равно все зависит от того, что происходит здесь и сейчас. Как мы держим фокус и реализуем систему игры команды.

— Раз девять разных игроков забивают в двух матчах — значит, реализуете. Отличное свидетельство командности!