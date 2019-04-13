«Фанаты НХЛ будут в шоке от того, насколько хорош Гусев». В Америке ждут русских звезд

Источник: Sport24

Никогда прежде в истории КХЛ игроки не уезжали в другую лигу после финала конференций. В какой-то степени Никита Гусева и Владислав Гавриков создали прецедент. После тяжелого сезона, семиматчевой битвы с ЦСКА ехать в самое пекло плей-офф сильнейшей лиги планеты — смелости этих ребят остается только позавидовать. Оба, как теперь выясняются, могут надолго продлить себе сезон. «Вегас» и «Коламбус» пока не расстраивают своих болельщиков.

Никакого бы отъезда не получилось у хоккеистов без разрешения руководства СКА. Оно пошло на уступки игроков только потому, что удалось сохранить права на них в КХЛ. Это было сделано благодаря хитрой лазейки в регламенте: клуб сначала сделал Гусеву и Гаврикову квалификационные предложения, которые начнут действовать с 1 мая, а на следующий день контракт с игроками расторг. Получается, что с 13 по 30 апреля хоккеисты будут являться НСА (Неограниченно свободный агент), а с 1 мая вступает в силу это соглашение, но так как контракт действующий расторгнут, то они не будут являться игроками СКА, а клуб просто будет владеть на них правами. Схема, конечно, гениальная. Именно ей мог воспользоваться Виталий Кравцов по окончании сезона для «Трактора», но там либо клуб не пошел на контакт, либо агент не сообразил. Гусев поступил мудро, наняв в Северной Америки агента Джей Пи Бэрри из CAA Sports — одного из трех самых влиятельных агентств в НХЛ. Вне всяких сомнений план отъезд прорабатывался заранее, не случайно представитель игрока еще в марте заикнулся в прессе о возможности Никиты уехать.

Вряд ли в дальнейшем таким способом хоккеисты смогут уезжать в Америку и дальше. Лазейку прикроют в НХЛ. Получается, что клуб может усилиться игроком на любой стадии плей-офф. А это уже не фейер-плей. Такая уловка возможно только с проспектами (с теми, на кого в НХЛ принадлежат права), которые находятся в резервном списке клуба в статусе «конфликт». Это относится к игрокам из КХЛ и швейцарской лиги, так как с чешской, финской, шведской у НХЛ заключено трансферное соглашение. Ну, а теперь к главному. Усилят ли Гусев и Гавриков свои новые клубы в плей-офф.

— Если это произойдет, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведет несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется, — прокомментировал на днях ситуацию с Гусевым главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан («Официальный сайт НХЛ).

Надо понимать, что если Никита сейчас подписывает контракт, то соглашение новичка сгорает, и в июле он уже будет претендовать на куда более весомую сумму чем 925 тыс долларов. По контракту все деньги выплачиваются игроку во время регулярного чемпионата, так что 26-летний форвард может претендовать только на подписной бонус в районе 70−90 тыс долларов (его может и не быть). Все это намекает на то, что «Голден Найтс» приглашают хоккеиста, чтобы он играл в плей-офф. Следующий матч с «Сан-Хосе» 15 апреля в 5 утра по Москве, четвертый — 17 апреля в 5:30 по Москве. Никита прибудет в Лас-Вегас в эти выходные, так что время на тренировки у него будет. Гусев несомненно поможет в большинстве, да и теоретически сможет подвинуть из с левого краю любого форварда кроме Пачиоретти. Если у «Вегаса» будут проблемы и нужно будет усиление в атаке, то лучший игрок КХЛ обязательно выйдет на лед.

За океаном русским нападающим справедливо восторгаются.

— Гусев — это большой хоккеист, который меняет игру.

— Если Гусев сохранит свой номер в НХЛ, то будет лучшим 97-м в истории лиги.

— Некоторые фанаты НХЛ будут в шоке от того, насколько хорош Никита Гусев. Может быть, не в первом своем плей-офф, но у него высокий уровень мастерства, и в КХЛ он набрал 82 очка.

Перспективы Владислава Гаврикова тоже хорошие. 23-летний защитник вполне может заменить в составе Харрингтона в третьей паре. За океаном Владиславу подтянут катание, и в следующем году он и до первой-второй пары дорастет. У Воробьева Гавриков сильно прибавил в этом сезоне, в «Блю Джекетс» прогресс будет продолжаться. Агента хоккеиста Дэн Мильштейн сообщил, что его клиент в ближайшее время прибудет в Коламбус для заключения соглашения. Таким образом у него сгорит один год контракта новичка, останется только на следующий сезон.