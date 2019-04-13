«Фанаты НХЛ будут в шоке от того, насколько хорош Гусев». В Америке ждут русских звезд
Гусев и Гавриков усилят свои новые команды НХЛ.
Гусев и Гавриков усилят свои новые команды НХЛ.
Никогда прежде в истории КХЛ игроки не уезжали в другую лигу после финала конференций. В
Никакого бы отъезда не получилось у хоккеистов без разрешения руководства СКА. Оно пошло на уступки игроков только потому, что удалось сохранить права на них в КХЛ. Это было сделано благодаря хитрой лазейки в регламенте: клуб сначала сделал Гусеву и Гаврикову квалификационные предложения, которые начнут действовать с 1 мая, а на следующий день контракт с игроками расторг. Получается, что с 13 по 30 апреля хоккеисты будут являться НСА (Неограниченно свободный агент), а с 1 мая вступает в силу это соглашение, но так как контракт действующий расторгнут, то они не будут являться игроками СКА, а клуб просто будет владеть на них правами. Схема, конечно, гениальная. Именно ей мог воспользоваться Виталий Кравцов по окончании сезона для «Трактора», но там либо клуб не пошел на контакт, либо агент не сообразил. Гусев поступил мудро, наняв в Северной Америки агента Джей Пи Бэрри из CAA Sports — одного из трех самых влиятельных агентств в НХЛ. Вне всяких сомнений план отъезд прорабатывался заранее, не случайно представитель игрока еще в марте заикнулся в прессе о возможности Никиты уехать.
Вряд ли в дальнейшем таким способом хоккеисты смогут уезжать в Америку и дальше. Лазейку прикроют в НХЛ. Получается, что клуб может усилиться игроком на любой стадии
— Если это произойдет, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведет несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется, — прокомментировал на днях ситуацию с Гусевым главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан («Официальный сайт НХЛ).
Надо понимать, что если Никита сейчас подписывает контракт, то соглашение новичка сгорает, и в июле он уже будет претендовать на куда более весомую сумму чем 925 тыс долларов. По контракту все деньги выплачиваются игроку во время регулярного чемпионата, так что 26-летний форвард может претендовать только на подписной бонус в районе 70−90 тыс долларов (его может и не быть). Все это намекает на то, что «Голден Найтс» приглашают хоккеиста, чтобы он играл в
За океаном русским нападающим справедливо восторгаются.
— Гусев — это большой хоккеист, который меняет игру.
— Если Гусев сохранит свой номер в НХЛ, то будет лучшим 97-м в истории лиги.
— Некоторые фанаты НХЛ будут в шоке от того, насколько хорош Никита Гусев. Может быть, не в первом своем
Перспективы Владислава Гаврикова тоже хорошие. 23-летний защитник вполне может заменить в составе Харрингтона в третьей паре. За океаном Владиславу подтянут катание, и в следующем году он и до
И Гусев, и Гавриков заявили, что в случае вылета новых команд из