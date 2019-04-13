Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит третий матч серии первого раунда
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит третий матч серии первого раунда
«Коламбус» в пятницу во втором матче серии победил «Тампу» со счетом 5:1.
Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваару. После этого россиянин был удален на две минуты за подножку, на пять минут и до конца игры — за толчок на борт.
В текущем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 очков (41 шайба + 87 передач), но не заработал ни одного балла в двух играх первого раунда