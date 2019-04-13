Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

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«Коламбус» в пятницу во втором матче серии победил «Тампу» со счетом 5:1.

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Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника «Блю Джекетс» Маркуса Нутиваару. После этого россиянин был удален на две минуты за подножку, на пять минут и до конца игры — за толчок на борт.