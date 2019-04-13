Колобков пожелал Гусеву и Гаврикову закрепиться в Национальной хоккейной лиге

Ранее СКА разрешил форварду Гусеву и защитнику Гаврикову расторгнуть контракты, действующие до 30 апреля. Гусев отправится в «Вегас», Гавриков — в «Коламбус».
«Ребята уезжают, ребята приезжают, это жизнь. В любом случае это наши ребята, которые будут прославлять российский хоккей, российский спорт за океаном. Главное, чтобы закрепились. У нас в этом году вообще отличные результаты в НХЛ — и [Никита] Кучеров, и [Александр] Овечкин, и [Андрей] Василевский, и [Сергей] Бобровский являются лидерами своих команд», — сказал Колобков.
Гусев выступал за команду с 2015 года, Гавриков — с 2017-го. В составе петербургского клуба хоккеисты выигрывали Кубок Гагарина (Гусев — дважды), со сборной России они стали победителями Олимпийских игр 2018 года и бронзовыми призерами чемпионата мира — 2017.