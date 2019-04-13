Колобков пожелал Гусеву и Гаврикову закрепиться в Национальной хоккейной лиге

«Ребята уезжают, ребята приезжают, это жизнь. В любом случае это наши ребята, которые будут прославлять российский хоккей, российский спорт за океаном. Главное, чтобы закрепились. У нас в этом году вообще отличные результаты в НХЛ — и [Никита] Кучеров, и [Александр] Овечкин, и [Андрей] Василевский, и [Сергей] Бобровский являются лидерами своих команд», — сказал Колобков.