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21:21 (мск), источник: ТАСС

Колобков пожелал Гусеву и Гаврикову закрепиться в Национальной хоккейной лиге

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал Никите Гусеву и Владиславу Гаврикову закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Колобков заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СКА разрешил форварду Гусеву и защитнику Гаврикову расторгнуть контракты, действующие до 30 апреля. Гусев отправится в «Вегас», Гавриков — в «Коламбус».

«Ребята уезжают, ребята приезжают, это жизнь. В любом случае это наши ребята, которые будут прославлять российский хоккей, российский спорт за океаном. Главное, чтобы закрепились. У нас в этом году вообще отличные результаты в НХЛ — и [Никита] Кучеров, и [Александр] Овечкин, и [Андрей] Василевский, и [Сергей] Бобровский являются лидерами своих команд», — сказал Колобков.

Гусев выступал за команду с 2015 года, Гавриков — с 2017-го. В составе петербургского клуба хоккеисты выигрывали Кубок Гагарина (Гусев — дважды), со сборной России они стали победителями Олимпийских игр 2018 года и бронзовыми призерами чемпионата мира — 2017.

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