Олимпийский чемпион Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Ранее в субботу петербургский СКА объявил, что Гавриков покинул клуб и продолжит карьеру в «Коламбусе». Защитник сможет сыграть за американский клуб уже в нынешнем сезоне.

В феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Гавриков в составе сборной России завоевал золото Олимпийских игр.