Олимпийский чемпион Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион российский защитник Владислав Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион российский защитник Владислав Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Ранее в субботу петербургский СКА объявил, что Гавриков покинул клуб и продолжит карьеру в «Коламбусе». Защитник сможет сыграть за американский клуб уже в нынешнем сезоне.
В феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Гавриков в составе сборной России завоевал золото Олимпийских игр.
На драфте НХЛ 2015 года Гавриков был выбран «Коламбусом» под общим номером 159. В текущем сезоне «Блю Джекетс» пробились в