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13 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион российский защитник Владислав Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу петербургский СКА объявил, что Гавриков покинул клуб и продолжит карьеру в «Коламбусе». Защитник сможет сыграть за американский клуб уже в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Гавриков в составе сборной России завоевал золото Олимпийских игр.

На драфте НХЛ 2015 года Гавриков был выбран «Коламбусом» под общим номером 159. В текущем сезоне «Блю Джекетс» пробились в плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли, где в первом раунде встречаются с «Тампой» и ведут в серии до четырех побед со счетом 2−0.

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