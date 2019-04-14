Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» второй раз обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ
ТАСС, 14 апреля. «Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 во втором матче первого раунда
В составе «Вашингтона», который является действующим обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Никлас Бэкстрём (4-я минута), Ти Джей Оши (10), Том Уилсон (49) и Брукс Орпик (62). У «Каролины» голами отметились Лукас Валльмарк (16), Себастьян Ахо (37) и Джордан Стаал (55).
Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной передачей.
Столичный клуб повел в серии до четырех побед — 2−0. В первой игре серии «Вашингтон» победил со счетом 4:2. Третья встреча пройдет в Роли в ночь на 16 апреля.
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|03:37
|Никлас II Бэкстрем(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
|04:52
|Тревор ван Римсдайк
|09:26
|Ти. Джей. Оши(Мэтт Нисканен, Евгений Кузнецов)
|10:32
|Бретт Коннолли
|15:54
|Лукас Валлмарк(Уоррен Фегеле, Джейкоб Славин)
|16:24
|Александр Овечкин
|21:11
|Майкл Ферланд
|24:09
|Майкл Ферланд
|28:18
|Ти. Джей. Оши
|29:11
|Ник Дауд
|31:36
|Дуги Хэмилтон
|36:49
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
|48:55
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
|54:25
|Ник Дауд
|55:00
|Джордан Стаал(Андрей Свечников, Дуги Хэмилтон)
|61:48
|Брукс Орпик(Евгений Кузнецов, Ти. Джей. Оши)
Брукс Орпик (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0