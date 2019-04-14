Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» второй раз обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

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В составе «Вашингтона», который является действующим обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Никлас Бэкстрём (4-я минута), Ти Джей Оши (10), Том Уилсон (49) и Брукс Орпик (62). У «Каролины» голами отметились Лукас Валльмарк (16), Себастьян Ахо (37) и Джордан Стаал (55).

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной передачей.