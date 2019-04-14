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01:21 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» второй раз обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

ТАСС, 14 апреля. «Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в овертайме.

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В составе «Вашингтона», который является действующим обладателем Кубка Стэнли, шайбы забросили Никлас Бэкстрём (4-я минута), Ти Джей Оши (10), Том Уилсон (49) и Брукс Орпик (62). У «Каролины» голами отметились Лукас Валльмарк (16), Себастьян Ахо (37) и Джордан Стаал (55).

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился одной передачей.

Столичный клуб повел в серии до четырех побед — 2−0. В первой игре серии «Вашингтон» победил со счетом 4:2. Третья встреча пройдет в Роли в ночь на 16 апреля.

Вашингтон Кэпиталз
4:3ОТ
2:1, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала13.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
03:37Никлас II Бэкстрем(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
04:52Тревор ван Римсдайк
09:26Ти. Джей. Оши(Мэтт Нисканен, Евгений Кузнецов)
10:32Бретт Коннолли
15:54Лукас Валлмарк(Уоррен Фегеле, Джейкоб Славин)
16:24Александр Овечкин
2-й период
21:11Майкл Ферланд
24:09Майкл Ферланд
28:18Ти. Джей. Оши
29:11Ник Дауд
31:36Дуги Хэмилтон
36:49Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Джастин Уильямс)
3-й период
48:55Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
54:25Ник Дауд
55:00Джордан Стаал(Андрей Свечников, Дуги Хэмилтон)
Овертайм
61:48Брукс Орпик(Евгений Кузнецов, Ти. Джей. Оши)
Лучшие игроки матча
Брукс Орпик (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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