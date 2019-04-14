Овечкин превратился из снайпера в бога передач. Его команда вновь обыграла клуб русского вундеркинда
«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» 2−0.
«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» 2−0.
В русском языке популярна фраза «подложить свинью», в Вашингтоне ее интерпретировали
Возможно поэтому старт матча для «Харрикейнз» вышел неудачным. С первых минут хозяева начали бомбардировать ворота соперника. Поучаствовали в штурме и русские звезды — Орлов отдавал на Овечкина, бросок которого отразил Мразек. Счет открыл с пятака Бэкстрем с классной передачи Александра.
Капитан «Вашингтона» в первом периоде запомнился не только атакующими действиями, но и силовыми приемами. После одного из таких ведущий защитник «Каролины» Бретт Песке перестал выходить на лед, а прием на Макгиннене обошелся Ови в две минуты штрафа. В соцсетях посыпались комментарии, в которых фанаты требовали дисквалификации русского снайпера. Хозяева в середине первой двадцатиминутки сделали счет 2:0 — Оши забил после паса Кузнецова.
Лукас Валльмарк сократил отставание в счете. Правда, «Вашингтон» взял челлендж на помеху вратарю. Повтор показал, что Холтби сам выставил плечо, а затем довольно картинно крутился вокруг оси, всеми силами показывая, что ему помешали. Судьи на уловку не повелись и засчитали шайбу. В КХЛ несомненно арбитры бы решили
Во втором периоде соперники очень много удалялись. Нападающий «Харрикейнз» Ферланд так вообще получил пятиминутный штраф и дисквалификацию на следующий матч (могут отменить) за хит на Дауде, хотя момент показался не таким страшным (игрок гостей играл в шайбу), а двухминутное удаление заслужил Фогел за высокоподнятую клюшку. Дауд же после силового отправился на 15 минут в тихую комнату — проверка на наличие сотрясение мозга — и затем вернулся в игру. Хозяева не реализовали пять минут большинства, хоть Овечкин регулярно и бросал из своего «офиса».
«Столичные» тоже не могли похвастаться дисциплиной, так «Каролина» больше минуты играла впятером против троих. Но тоже не воспользовалась шансом. То, что идет
После перерыва команды начали играть аккуратнее, практически не допуская глупых удалений. Свечников не смог, как в первом матче, сделать дубль, однако все равно был заметен на льду. В первом периоде на счету Андрея было несколько хороших передач, а в третьем он создал классный момент, метя в девятку, но не сумел бросить. Удалось это сделать Тому Уилсону с потрясающей передачи Овечкина. Александр сделал второй голевой пас за встречу, в очередной раз доказав, что является командным игроком.
В третий раз за игру «Каролина» сумела сравнять счет,
На второй минуте дополнительного время Орпик забил и принес «Вашингтону» вторую победу в серии. Не зря в команде его называют Батей. Сегодня он полностью оправдал свое прозвище.
|Тодд Рирден
|Род Бриндамор
|Брэйден Холтби
|Петр Мразек
|03:37
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
|04:52
|Тревор ван Римсдайк
|09:26
|Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Мэтт Нисканен)
|10:32
|Бретт Коннолли
|15:54
|Лукас Валлмарк(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|16:24
|Александр Овечкин
|21:11
|Майкл Ферланд
|24:09
|Майкл Ферланд
|28:18
|Ти. Джей. Оши
|29:11
|Ник Дауд
|31:36
|Дуги Хэмилтон
|36:49
|Себастьян Ахо(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
|48:55
|Том Уилсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
|54:25
|Ник Дауд
|55:00
|Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Андрей Свечников)
|61:48
|Брукс Орпик(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
Брукс Орпик (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0