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09:24 (мск), источник: Sport24

Овечкин превратился из снайпера в бога передач. Его команда вновь обыграла клуб русского вундеркинда

«Вашингтон» повел в серии с «Каролиной» 2−0.

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В русском языке популярна фраза «подложить свинью», в Вашингтоне ее интерпретировали по-своему и подложили сопернику крысу. Игроки «Каролины» на «сухой» разминке зарядили футбольный мяч в потолок, который обрушился и оттуда выпала дохлая крыса. Эта была настоящая подстава для гостей на домашней арене «Кэпиталз».

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Возможно поэтому старт матча для «Харрикейнз» вышел неудачным. С первых минут хозяева начали бомбардировать ворота соперника. Поучаствовали в штурме и русские звезды — Орлов отдавал на Овечкина, бросок которого отразил Мразек. Счет открыл с пятака Бэкстрем с классной передачи Александра.

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Капитан «Вашингтона» в первом периоде запомнился не только атакующими действиями, но и силовыми приемами. После одного из таких ведущий защитник «Каролины» Бретт Песке перестал выходить на лед, а прием на Макгиннене обошелся Ови в две минуты штрафа. В соцсетях посыпались комментарии, в которых фанаты требовали дисквалификации русского снайпера. Хозяева в середине первой двадцатиминутки сделали счет 2:0 — Оши забил после паса Кузнецова.

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Лукас Валльмарк сократил отставание в счете. Правда, «Вашингтон» взял челлендж на помеху вратарю. Повтор показал, что Холтби сам выставил плечо, а затем довольно картинно крутился вокруг оси, всеми силами показывая, что ему помешали. Судьи на уловку не повелись и засчитали шайбу. В КХЛ несомненно арбитры бы решили по-другому.

Во втором периоде соперники очень много удалялись. Нападающий «Харрикейнз» Ферланд так вообще получил пятиминутный штраф и дисквалификацию на следующий матч (могут отменить) за хит на Дауде, хотя момент показался не таким страшным (игрок гостей играл в шайбу), а двухминутное удаление заслужил Фогел за высокоподнятую клюшку. Дауд же после силового отправился на 15 минут в тихую комнату — проверка на наличие сотрясение мозга — и затем вернулся в игру. Хозяева не реализовали пять минут большинства, хоть Овечкин регулярно и бросал из своего «офиса».

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«Столичные» тоже не могли похвастаться дисциплиной, так «Каролина» больше минуты играла впятером против троих. Но тоже не воспользовалась шансом. То, что идет плей-офф, легко было понять — игра была довольно жесткой. Кузнецову сильно по лицу досталось от Хамилтона (возможно ему выпишут штраф или дисквалификацию), а Мразеку шайба влетела в шлем. Все продолжали выходить на лед. В концовке игрового отрезка Себастьян Ахо забил потрясающий гол с отрицательного угла, сделав счет 2:2. Это была первыая шайба финского гения в плей-офф. Такого поворота событий в столице США не ждали!

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После перерыва команды начали играть аккуратнее, практически не допуская глупых удалений. Свечников не смог, как в первом матче, сделать дубль, однако все равно был заметен на льду. В первом периоде на счету Андрея было несколько хороших передач, а в третьем он создал классный момент, метя в девятку, но не сумел бросить. Удалось это сделать Тому Уилсону с потрясающей передачи Овечкина. Александр сделал второй голевой пас за встречу, в очередной раз доказав, что является командным игроком.

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В третий раз за игру «Каролина» сумела сравнять счет, наконец-то реализовав большинство. Автор важнейшей шайбы стал Стаал, а голевую передачу отдал Свечников. В концовке у Уилсона был шикарный момент, но Мразек совершил умопомрачительный сэйв, так матч перетек в овертайм. На последних секундах голкипер «ураганов» вновь показал волшебство.

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На второй минуте дополнительного время Орпик забил и принес «Вашингтону» вторую победу в серии. Не зря в команде его называют Батей. Сегодня он полностью оправдал свое прозвище.

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Вашингтон Кэпиталз
4:3ОТ
2:1, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала13.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18506 зрителей
Главные тренеры
Тодд РирденРод Бриндамор
Вратари
Брэйден ХолтбиПетр Мразек
1-й период
03:37Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Дмитрий I Орлов)
04:52Тревор ван Римсдайк
09:26Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Мэтт Нисканен)
10:32Бретт Коннолли
15:54Лукас Валлмарк(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
16:24Александр Овечкин
2-й период
21:11Майкл Ферланд
24:09Майкл Ферланд
28:18Ти. Джей. Оши
29:11Ник Дауд
31:36Дуги Хэмилтон
36:49Себастьян Ахо(Джастин Уильямс, Джейкоб Славин)
3-й период
48:55Том Уилсон(Александр Овечкин, Никлас II Бэкстрем)
54:25Ник Дауд
55:00Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Андрей Свечников)
Овертайм
61:48Брукс Орпик(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
Лучшие игроки матча
Брукс Орпик (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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