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09:39 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

ТАСС, 14 апреля. «Нэшвилл» дома обыграл «Даллас» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (24-я минута) и Крэйг Смит (66). У проигравших отличился Джейми Бенн (21).

Российский форвард «Далласа» Александра Радулов провел на льду 23 минуты 36 секунд, сделав три броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча пройдет в ночь на 16 апреля в Далласе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нэшвилл Предаторз
2:1ОТ
0:0, 1:1, 0:0
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала14.04.2019, 01:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДжим Монтгомери
Вратари
Пекка РиннеБен Бишоп
1-й период
04:03Матс Цуккарелло
07:29Остин Уотсон
10:55Маттиас Экхольм
10:55Маттиас Экхольм
15:49Роман Полак
16:36Микаэль Гранлунд
16:36Блэйк Комо
2-й период
21:59Джейми Бенн(Тайлер Сегин)
23:56Рокко Гримальди(Остин Уотсон, Калле Ярнкрок)
25:20Маттиас Экхольм
30:43Тайлер Сегин
33:10Роман Йоси
3-й период
46:25Крэйг Смит
Овертайм
65:00Крэйг Смит(Маттиас Экхольм, Калле Ярнкрок)
Лучшие игроки матча
Крэйг Смит (Нэшвилл Предаторз), Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
14Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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