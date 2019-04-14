«Нэшвилл» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
ТАСС, 14 апреля. «Нэшвилл» дома обыграл «Даллас» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Нэшвилл» дома обыграл «Даллас» в овертайме со счетом 2:1 во втором матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (24-я минута) и Крэйг Смит (66). У проигравших отличился Джейми Бенн (21).
Российский форвард «Далласа» Александра Радулов провел на льду 23 минуты 36 секунд, сделав три броска.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча пройдет в ночь на 16 апреля в Далласе.
|Питер Лавиолетт
|Джим Монтгомери
|Пекка Ринне
|Бен Бишоп
|04:03
|Матс Цуккарелло
|07:29
|Остин Уотсон
|10:55
|Маттиас Экхольм
|10:55
|Маттиас Экхольм
|15:49
|Роман Полак
|16:36
|Микаэль Гранлунд
|16:36
|Блэйк Комо
|21:59
|Джейми Бенн(Тайлер Сегин)
|23:56
|Рокко Гримальди(Остин Уотсон, Калле Ярнкрок)
|25:20
|Маттиас Экхольм
|30:43
|Тайлер Сегин
|33:10
|Роман Йоси
|46:25
|Крэйг Смит
|65:00
|Крэйг Смит(Маттиас Экхольм, Калле Ярнкрок)
Крэйг Смит (Нэшвилл Предаторз), Рокко Гримальди (Нэшвилл Предаторз), Пекка Ринне (Нэшвилл Предаторз)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0