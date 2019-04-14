«Нэшвилл» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (24-я минута) и Крэйг Смит (66). У проигравших отличился Джейми Бенн (21).

Российский форвард «Далласа» Александра Радулов провел на льду 23 минуты 36 секунд, сделав три броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча пройдет в ночь на 16 апреля в Далласе.