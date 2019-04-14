«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (5-я минута), Брэд Маршанд (17), Дантон Хейнен (31) и Патрис Бержерон (56). У проигравших отличился Назем Кадри (51).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 40 секунд, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля в Торонто.