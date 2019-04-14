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09:53 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

ТАСС, 14 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (5-я минута), Брэд Маршанд (17), Дантон Хейнен (31) и Патрис Бержерон (56). У проигравших отличился Назем Кадри (51).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 40 секунд, завершив встречу с показателем полезности «-3».

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля в Торонто.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бостон Брюинз
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала14.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиМайк Бэбкок
Вратари
Туукка РаскФредерик Андерсен
1-й период
04:44Чарли Койл(Дэвид Бэкес)
11:12Джейк Дебраск
11:12Назем Кадри
16:04Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Тори Краг)
18:57Давид Пастрняк
2-й период
30:39Дэнтон Хейнен
32:22Фредерик Готье
35:32Здено Хара
36:52Назем Кадри
3-й период
45:36Давид Крейчи
50:44Назем Кадри(Трэвис Дермотт, Вильям Нюландер)
54:03Назем Кадри
54:03Назем Кадри
55:03Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Мэтт Гржельчик)
Лучшие игроки матча
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Дэвид Бэкес (Бостон Брюинз)
Статистика
8Штрафное время21
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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