«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»
ТАСС, 14 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Бостон» дома обыграл «Торонто» со счетом 4:1 во втором матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (5-я минута), Брэд Маршанд (17), Дантон Хейнен (31) и Патрис Бержерон (56). У проигравших отличился Назем Кадри (51).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 40 секунд, завершив встречу с показателем полезности «-3».
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля в Торонто.
|Брюс Кэссиди
|Майк Бэбкок
|Туукка Раск
|Фредерик Андерсен
|04:44
|Чарли Койл(Дэвид Бэкес)
|11:12
|Джейк Дебраск
|11:12
|Назем Кадри
|16:04
|Брэд Маршан(Давид Пастрняк, Тори Краг)
|18:57
|Давид Пастрняк
|30:39
|Дэнтон Хейнен
|32:22
|Фредерик Готье
|35:32
|Здено Хара
|36:52
|Назем Кадри
|45:36
|Давид Крейчи
|50:44
|Назем Кадри(Трэвис Дермотт, Вильям Нюландер)
|54:03
|Назем Кадри
|54:03
|Назем Кадри
|55:03
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Мэтт Гржельчик)
Брэд Маршан (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Дэвид Бэкес (Бостон Брюинз)
|8
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0