«Тампа» осталась без Кучерова на главный матч сезона. Прощайте, мечты о Кубке?
Как лучший бомбардир превратился в хулигана.
Как лучший бомбардир превратился в хулигана.
Случилось то, что предполагали многие: нападающий номинального фаворита
Департамент лиги по безопасности игроков сразу же взял эпизод на заметку и вынес свой вердикт — дисквалификация на один матч. В плюс Кучерову сыграло отсутствие наказаний в прошлом — за всю свою карьеру в НХЛ Никита не подвергался никаким дисциплинарным мерам. В минус — тот факт, что инцидент случился в конце матча, когда исход встречи был уже ясен. «Опасный удар по игроку, находившемуся в незащищённой позиции», — так звучит официальная формулировка лиги, которая также добавила, что подобное наказание является «месседжем» для всех хоккеистов в нынешнем
«Хотя мы понимаем, что разочарование у проигрывающих часто возникает в конце матча, опасная игра в концовке будет рассматриваться именно в этом контексте и наказываться соответствующим образом», — говориться в объясняющем видео.
Если бы речь шла о той великолепной «Тампе», которую мы видели в регулярном чемпионате, отсутствие Никиты на одну игру не слишком бы обеспокоило болельщиков, ведь у «молний» и без Кучерова есть кому набирать очки. Но нынешняя беспомощная команда Джона Купера прижата к стенке, а её лидер Кучеров будет отсутствовать в самом важном матче сезона. Счёт в серии 0−2, и если «мундиры» выиграют и третий матч, который пройдёт на их домашней площадке, то надёжды «Тампы» на успешное выступление в
«Очевидно, что Кучерова заменить никем нельзя. У Никиты потрясающее мастерство и видение игры, он привносит в нашу команду слишком много, чтобы можно было говорить об этом просто так. Единственное, что мы можем сделать — это ещё сильнее сплотиться. Пусть каждый прибавит, повысит свой уровень, будет играть активнее. За счёт этого мы будем пытаться компенсировать его отсутствие», — сказал опытный защитник «Лайтнинг» Райан Макдона.
«Было много эмоций, их тяжело контролировать. Это умение приходит с возрастом, но всё равно это очень трудно. Это показывает страсть, желание игроков. Показывает то, как Кучеров переживает, и как много у него желания побеждать. Конечно, тут есть тонкая грань. Для него это тест на рост, это испытание. Ему придётся вырасти после этого», — добавил Джон Купер.
Судя по тренировке, ответом на ситуацию станет тройка Ондржей Палат — Брейден Пойнт — Тайлер Джонсон, а в четвёртое звено вольётся вышедший из запаса ветеран Райан Кэллахэн.
Стоит напомнить, что Кучеров проверил терпение дисциплинарного комитета НХЛ ещё в прошлом году, когда в четвёртом матче серии против «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс неоднозначный силовой приём против защитника Сами Ватанена. Тогда лига не вынесла в адрес россиянина никаких санкций.
«Заслужил ли Кучеров дисквалификацию? Изначально я сказал, что нет. Но, посмотрев эпизод несколько раз, я переменил мнение и теперь считаю, что Кучерову стоит дать дисквалификацию на одну игру. Было сыграно плечо в плечо, был толчок на борт, но не было никакой необходимости так играть в этом эпизоде. Нутиваара не имел возможности защитить себя. Хорошая новость, наверное, заключается в том, что Кучеров в нынешнем
Добавим, что играть самый важный матч сезона «молниям» придётся, возможно, и без лидера обороны Виктора Хедмана, который