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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии стал 1−1

«Калгари Флэймз» проиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Гости открыли счёт на 28-й минуте матча усилиями Мэттью Ньето. В этот момент «лавины» играли в меньшинстве. Спустя пять минут «огоньки» отыгрались в большинстве, отличился Расмус Андерссон. За семь минут до конца третьего периода «Калгари» вышел вперёд после точного броска Шона Монахана. Однако гостям удалось перевести игру в овертайм, Джей Ти Комфер удачно сыграл на добивании. В дополнительное время решающую шайбу забросил лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.

Видео победного гола можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

Счёт в серии стал 1−1. Третий матч состоится в Колорадо 16 апреля, начало матча — в 05:30 мск.

Калгари Флэймз
2:3ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала14.04.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсДжаред Беднар
Вратари
Майк СмитФилипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)
1-й период
04:34Майк Смит
04:34Дерик Брассар
10:26Дерик Брассар
13:45Дерек Райан
2-й период
20:00Сэм Беннетт
25:30Габриель Бурк
27:16Мэтью Нието
29:31Майк Смит
31:38Дерик Брассар
32:26Расмус Андерссон(Сэм Беннетт, Микаэль Баклунд)
37:28Расмус Андерссон
3-й период
46:40Джонни Годро
46:40Патрик Немет
49:21Никита Задоров
52:27Шон Монахэн(Сэм Беннетт, Джонни Годро)
57:21Джей Ти Комфер(Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен)
Овертайм
62:09Ян Коул
68:27Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Ян Коул)
Лучшие игроки матча
Майк Смит (Калгари Флэймз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Сэм Беннетт (Калгари Флэймз)
Статистика
12Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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