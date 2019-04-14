«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии стал 1−1
«Калгари Флэймз» проиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии первого раунда
«Калгари Флэймз» проиграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче серии первого раунда
Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
Гости открыли счёт на 28-й минуте матча усилиями Мэттью Ньето. В этот момент «лавины» играли в меньшинстве. Спустя пять минут «огоньки» отыгрались в большинстве, отличился Расмус Андерссон. За семь минут до конца третьего периода «Калгари» вышел вперёд после точного броска Шона Монахана. Однако гостям удалось перевести игру в овертайм, Джей Ти Комфер удачно сыграл на добивании. В дополнительное время решающую шайбу забросил лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.
Видео победного гола можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.
Счёт в серии стал 1−1. Третий матч состоится в Колорадо 16 апреля, начало матча — в 05:30 мск.
|Билл Питерс
|Джаред Беднар
|Майк Смит
|Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)
|04:34
|Майк Смит
|04:34
|Дерик Брассар
|10:26
|Дерик Брассар
|13:45
|Дерек Райан
|20:00
|Сэм Беннетт
|25:30
|Габриель Бурк
|27:16
|Мэтью Нието
|29:31
|Майк Смит
|31:38
|Дерик Брассар
|32:26
|Расмус Андерссон(Сэм Беннетт, Микаэль Баклунд)
|37:28
|Расмус Андерссон
|46:40
|Джонни Годро
|46:40
|Патрик Немет
|49:21
|Никита Задоров
|52:27
|Шон Монахэн(Сэм Беннетт, Джонни Годро)
|57:21
|Джей Ти Комфер(Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен)
|62:09
|Ян Коул
|68:27
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Ян Коул)
Майк Смит (Калгари Флэймз), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Сэм Беннетт (Калгари Флэймз)
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1