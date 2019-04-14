«Колорадо» в овертайме победил «Калгари», счёт в серии стал 1−1

Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Гости открыли счёт на 28-й минуте матча усилиями Мэттью Ньето. В этот момент «лавины» играли в меньшинстве. Спустя пять минут «огоньки» отыгрались в большинстве, отличился Расмус Андерссон. За семь минут до конца третьего периода «Калгари» вышел вперёд после точного броска Шона Монахана. Однако гостям удалось перевести игру в овертайм, Джей Ти Комфер удачно сыграл на добивании. В дополнительное время решающую шайбу забросил лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон.