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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб голкипера Илью Самсонова, информирует официальный сайт столичной команды. Кроме того, из АХЛ был вызван Витек Ванечек, который станет третьим вратарём клуба в розыгрыше Кубка Стэнли, после Брэйдена Холтби и Феникса Копли.

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Источник: AP 2019

22-летний Самсонов пока не сыграл ни одной игры в НХЛ, проведя сезон в клубе Американской хоккейной лиги «Херши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.

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Российские хоккеисты охотятся за Кубком Стэнли
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