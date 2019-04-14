«Вашингтон» отправил Илью Самсонова в фарм-клуб

22-летний Самсонов пока не сыграл ни одной игры в НХЛ, проведя сезон в клубе Американской хоккейной лиги «Херши».

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержал одну победу и отразил 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.