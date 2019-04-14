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20:47 (мск), источник: ТАСС

Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

ТАСС, 14 апреля. Лучший бомбардир регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) россиянин Никита Гусев подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

26-летний российский форвард подписал так называемый контракт новичка с «Вегасом», соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Он приступит к тренировкам в понедельник, россиянин будет выступать под 17-м номером.

Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ. Гавриков продолжит карьеру в клубе НХЛ «Коламбус».

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Гусев был выбран клубом «Тампа-Бэй» в седьмом раунде драфта в 2012 году, в июне 2017 года права на игрока были обменяны в «Вегас» во время драфта расширения.

Россиянин выступал за петербургский СКА с 2015 года, с которым в этом сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где петербургский клуб уступил ЦСКА (счет в серии 3−4). В прошедшем регулярном сезоне сезоне КХЛ Гусев набрал 82 (17 шайб + 65 передач) очка в 62 матчах, что является лучшим результатом сезона-2018/19. Помимо этого, нападающий установил рекорд лиги по количеству результативных передач за сезон. В плей-офф российский форвард набрал 19 (9+10) очков в 18 играх, всего в КХЛ Гусев набрал 400 (147+253) очков в 458 матчах.

В составе петербургского СКА Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Он также является чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

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