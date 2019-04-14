Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
19:00
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
15.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари ФлэймзОТ2
Колорадо Эвеланш3
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
22:18 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» довели преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» до трех побед

ТАСС, 14 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 одержал победу над «Питтсбургом» в третьем матче серии первый раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в американском Питтсбурге.

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (14-я минута), Брок Нельсон (15), Лео Комаров (51) и Андерс Ли (59). У проигравших отличился Гарретт Уилсон (13). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, сыграв в матче 18 минут 50 секунд. На счету форварда один бросок и два силовых приема.

«Айлендерс» закончили регулярный чемпионат на четвертом месте в Восточной конференции, «Питтсбург» стал шестым.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч состоится в Питтсбурге в ночь на 17 апреля.

Питтсбург Пингвинз
1:4
1:2, 0:0, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала14.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанБарри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)Робин Ленер
1-й период
10:35Адам Пелеч
12:54Гарретт Уилсон(Маркус Петтерссон, Джастин Шульц)
13:22Джордан Эберле(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
14:24Брок Нельсон(Том Кюнхакль)
2-й период
28:17Валттери Филппула
31:13Брайан Раст
32:20Джек Джонсон
33:36Мэтью Барзал
3-й период
50:27Леонид Комаров(Энтони Бовилье, Валттери Филппула)
53:06Патрик Хернквист
53:06Адам Пелеч
58:32Андерс Ли(Валттери Филппула, Адам Пелеч)
Лучшие игроки матча
Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Матч "Спартак" и ЦСКА: избит болельщик и задержаны 182 человека
Олимпийский чемпион по вольной борьбе объяснил, когда он может применить силу
«Зенит» разбил «Анжи»: отрыв от «Краснодара» и «Локо» — 6 очков
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернул лидерство в АПЛ
«Красно-белые ходоки повержены»: «Спартак» проиграл в Ростове
Российские хоккеистки пропустили семь шайб в матче за бронзу ЧМ
Лучший бомбардир КХЛ подписал контракт с «Вегасом»
Евгений Плющенко ответил на критику со стороны Ирины Родниной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь