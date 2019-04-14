«Айлендерс» довели преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» до трех побед
ТАСС, 14 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 одержал победу над «Питтсбургом» в третьем матче серии первый раунда
ТАСС, 14 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 одержал победу над «Питтсбургом» в третьем матче серии первый раунда
В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (14-я минута), Брок Нельсон (15), Лео Комаров (51) и Андерс Ли (59). У проигравших отличился Гарретт Уилсон (13). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, сыграв в матче 18 минут 50 секунд. На счету форварда один бросок и два силовых приема.
«Айлендерс» закончили регулярный чемпионат на четвертом месте в Восточной конференции, «Питтсбург» стал шестым.
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч состоится в Питтсбурге в ночь на 17 апреля.
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|Робин Ленер
|10:35
|Адам Пелеч
|12:54
|Гарретт Уилсон(Маркус Петтерссон, Джастин Шульц)
|13:22
|Джордан Эберле(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
|14:24
|Брок Нельсон(Том Кюнхакль)
|28:17
|Валттери Филппула
|31:13
|Брайан Раст
|32:20
|Джек Джонсон
|33:36
|Мэтью Барзал
|50:27
|Леонид Комаров(Энтони Бовилье, Валттери Филппула)
|53:06
|Патрик Хернквист
|53:06
|Адам Пелеч
|58:32
|Андерс Ли(Валттери Филппула, Адам Пелеч)
Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0