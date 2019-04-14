«Айлендерс» довели преимущество в серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» до трех побед

В составе победителей шайбы забросили Джордан Эберле (14-я минута), Брок Нельсон (15), Лео Комаров (51) и Андерс Ли (59). У проигравших отличился Гарретт Уилсон (13). Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился, сыграв в матче 18 минут 50 секунд. На счету форварда один бросок и два силовых приема.