«Коламбус» третий раз обыграл «Тампу» в матче плей-офф НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

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В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (29) и Кэм Аткинсон (60). У проигравших отличился Ондржей Палат (45).

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в нынешнем плей-офф. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров («Тампа») пропускал встречу из-за дисквалификации. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков и был признан первой звездой встречи, на счету вратаря «Тампы» Андрея Василевского 27 сейвов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Коламбуса». Ранее никогда в истории НХЛ обладатель Президентского кубка (вручается победителю регулярного чемпионата) не проигрывал серию первого раунда всухую. В сезоне-2011/12 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» со счетом 4−1, в итоге команда выиграла Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет в Коламбусе в ночь на 17 апреля.