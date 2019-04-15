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08:17 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» третий раз обыграл «Тампу» в матче плей-офф НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

ТАСС, 15 апреля. «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (29) и Кэм Аткинсон (60). У проигравших отличился Ондржей Палат (45).

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Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в нынешнем плей-офф. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров («Тампа») пропускал встречу из-за дисквалификации. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков и был признан первой звездой встречи, на счету вратаря «Тампы» Андрея Василевского 27 сейвов.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Коламбуса». Ранее никогда в истории НХЛ обладатель Президентского кубка (вручается победителю регулярного чемпионата) не проигрывал серию первого раунда всухую. В сезоне-2011/12 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» со счетом 4−1, в итоге команда выиграла Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет в Коламбусе в ночь на 17 апреля.

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Коламбус Блю Джэкетс
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала15.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжон Купер
Вратари
Сергей БобровскийАндрей Василевский
1-й период
06:13Алекс Киллорн
15:50Райан Дзингел
15:50Райан Кэллахэн
2-й период
21:44Мэтт Дюшен(Кэм Аткинсон, Зак Веренски)
26:50Райан Кэллахэн
28:25Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Александр Тексье)
3-й период
44:40Ондржей Палат(Эрик Чернак, Тайлер Джонсон)
59:00Кэм Аткинсон(Артемий Панарин, Скотт Харрингтон)
59:28Райли Нэш
59:28Стивен Стэмкос
Лучшие игроки матча
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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