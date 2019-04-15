«Коламбус» третий раз обыграл «Тампу» в матче плей-офф НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков
ТАСС, 15 апреля. «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 15 апреля. «Коламбус» дома обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (29) и Кэм Аткинсон (60). У проигравших отличился Ондржей Палат (45).
Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в нынешнем
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Коламбуса». Ранее никогда в истории НХЛ обладатель Президентского кубка (вручается победителю регулярного чемпионата) не проигрывал серию первого раунда всухую. В сезоне-2011/12 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» со счетом 4−1, в итоге команда выиграла Кубок Стэнли.
Четвертый матч серии пройдет в Коламбусе в ночь на 17 апреля.
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Сергей Бобровский
|Андрей Василевский
|06:13
|Алекс Киллорн
|15:50
|Райан Дзингел
|15:50
|Райан Кэллахэн
|21:44
|Мэтт Дюшен(Кэм Аткинсон, Зак Веренски)
|26:50
|Райан Кэллахэн
|28:25
|Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Александр Тексье)
|44:40
|Ондржей Палат(Эрик Чернак, Тайлер Джонсон)
|59:00
|Кэм Аткинсон(Артемий Панарин, Скотт Харрингтон)
|59:28
|Райли Нэш
|59:28
|Стивен Стэмкос
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0