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08:26 (мск), источник: ТАСС

«Виннипег» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»

ТАСС, 15 апреля. «Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» со счетом 3:6 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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фотографий

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейз (25-я минута), Патрик Лайне (28), Кайл Коннор (29, 55), Брэндон Танев (45) и Дастин Бафлин (49). У проигравших отличились Давид Перрон (20), российский форвард Владимир Тарасенко (42) и Александер Стин (54).

Тарасенко забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф.

Счет в серии стал 2−1 в пользе «Сент-Луиса». Следующая встреча пройдет в ночь на 17 апреля в Сент-Луисе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сент-Луис Блюз
3:6
1:0, 0:3, 2:3
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала15.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПол Морис
Вратари
Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)Коннор Хеллебайк
1-й период
08:47Джоэль Эдмундсон
18:36Тайлер Майерс
19:12Дэвид Перрон(Джордан Биннингтон, Алекс Пьетранджело)
19:44Джей Боумистер
2-й период
24:57Кевин Хэйс(Матье Перро, Джош Моррисси)
27:18Брэйден Шенн
27:18Дастин Бафлин
27:47Патрик Лайне(Джейкоб Трауба, Брайан Литтл)
28:45Джей Боумистер
28:58Кайл Коннор(Патрик Лайне, Блэйк Уилер)
34:06Дмитрий Куликов
38:40Матье Перро
3-й период
41:19Блэйк Уилер
41:51Владимир Тарасенко(Винс Данн)
41:54Оскар Сундквист
44:25Брэндон Танев(Дастин Бафлин, Эндрю Копп)
48:06Дастин Бафлин(Эндрю Копп)
53:42Александр Стин(Джоэль Эдмундсон, Алекс Пьетранджело)
54:44Кайл Коннор(Марк Шайфли)
57:27Алекс Пьетранджело
57:27Алекс Пьетранджело
57:27Марк Шайфли
59:43Кевин Хэйс
Лучшие игроки матча
Кайл Коннор (Виннипег Джетс), Дастин Бафлин (Виннипег Джетс), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
Статистика
14Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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