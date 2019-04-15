«Виннипег» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»

В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейз (25-я минута), Патрик Лайне (28), Кайл Коннор (29, 55), Брэндон Танев (45) и Дастин Бафлин (49). У проигравших отличились Давид Перрон (20), российский форвард Владимир Тарасенко (42) и Александер Стин (54).

Тарасенко забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф.