«Виннипег» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»
ТАСС, 15 апреля. «Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» со счетом 3:6 в третьем матче первого раунда
ТАСС, 15 апреля. «Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» со счетом 3:6 в третьем матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Кевин Хейз (25-я минута), Патрик Лайне (28), Кайл Коннор (29, 55), Брэндон Танев (45) и Дастин Бафлин (49). У проигравших отличились Давид Перрон (20), российский форвард Владимир Тарасенко (42) и Александер Стин (54).
Тарасенко забросил свою первую шайбу в нынешнем
Счет в серии стал 2−1 в пользе «Сент-Луиса». Следующая встреча пройдет в ночь на 17 апреля в
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|Коннор Хеллебайк
|08:47
|Джоэль Эдмундсон
|18:36
|Тайлер Майерс
|19:12
|Дэвид Перрон(Джордан Биннингтон, Алекс Пьетранджело)
|19:44
|Джей Боумистер
|24:57
|Кевин Хэйс(Матье Перро, Джош Моррисси)
|27:18
|Брэйден Шенн
|27:18
|Дастин Бафлин
|27:47
|Патрик Лайне(Джейкоб Трауба, Брайан Литтл)
|28:45
|Джей Боумистер
|28:58
|Кайл Коннор(Патрик Лайне, Блэйк Уилер)
|34:06
|Дмитрий Куликов
|38:40
|Матье Перро
|41:19
|Блэйк Уилер
|41:51
|Владимир Тарасенко(Винс Данн)
|41:54
|Оскар Сундквист
|44:25
|Брэндон Танев(Дастин Бафлин, Эндрю Копп)
|48:06
|Дастин Бафлин(Эндрю Копп)
|53:42
|Александр Стин(Джоэль Эдмундсон, Алекс Пьетранджело)
|54:44
|Кайл Коннор(Марк Шайфли)
|57:27
|Алекс Пьетранджело
|57:27
|Алекс Пьетранджело
|57:27
|Марк Шайфли
|59:43
|Кевин Хэйс
Кайл Коннор (Виннипег Джетс), Дастин Бафлин (Виннипег Джетс), Дэвид Перрон (Сент-Луис Блюз)
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0