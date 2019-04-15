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08:49 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе». Стоун сделал хет-трик

ТАСС, 15 апреля. «Вегас» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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14
фотографий
14
фотографий

В составе победителей хет-трик сделал Марк Стоун (1-я, 41-я, 54-я минуты), также отличились Макс Пачиоретти (13) и Пол Штястны (21, 37). У проигравших шайбы на счету Кевина Лабанка (16), Логана Кутюра (45) и Тимо Майера (46).

Второй раз в истории НХЛ команда сумела забить на первой минуте каждого периода в одном матче плей-офф («Вегас» отличился на 16-й, 21-й и 36-й секундах). Первый раз это сделал «Бостон» в 1981 году.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля в Лас-Вегасе.

Вегас Голден Найтс
6:3
2:1, 2:0, 2:2
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала15.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланПитер Дебур
Вратари
Марк-Андре ФлериМартин Джонс
1-й период
00:16Марк Стоун(Нэйт Шмидт, Дерик Энгелланд)
09:35Эвандер Кейн
12:11Эвандер Кейн
12:11Эвандер Кейн
12:16Макс Пачоретти(Пол Штястны, Ши Теодор)
15:26Кевин Лабанк(Джо Торнтон, Маркус Серенсен)
2-й период
20:21Пол Штястны(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
26:34Кевин Лабанк
30:02Алекс Так
34:25Кевин Лабанк
36:04Пол Штястны(Марк Стоун, Ши Теодор)
36:54Джо Торнтон
37:54Макс Пачоретти
37:54Бренден Диллон
3-й период
40:36Марк Стоун(Пол Штястны, Джонатан Маршессо)
43:49Вильям Карлссон
44:18Томаш Носек
44:18Брент Бернс
44:57Логан Кутюр(Мартин Джонс, Эрик Карлссон)
45:51Тимо Майер(Густав Нюквист)
49:11Вильям Каррье
53:57Марк Стоун(Пол Штястны, Ши Теодор)
57:59Райан Ривз
57:59Эвандер Кейн
Лучшие игроки матча
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
Статистика
15Штрафное время21
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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