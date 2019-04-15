«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе». Стоун сделал хет-трик
ТАСС, 15 апреля. «Вегас» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 15 апреля. «Вегас» дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3 в третьем матче серии первого раунда
В составе победителей
Второй раз в истории НХЛ команда сумела забить на первой минуте каждого периода в одном матче
Счет в серии стал 2−1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля в
|Жерар Галлан
|Питер Дебур
|Марк-Андре Флери
|Мартин Джонс
|00:16
|Марк Стоун(Нэйт Шмидт, Дерик Энгелланд)
|09:35
|Эвандер Кейн
|12:11
|Эвандер Кейн
|12:11
|Эвандер Кейн
|12:16
|Макс Пачоретти(Пол Штястны, Ши Теодор)
|15:26
|Кевин Лабанк(Джо Торнтон, Маркус Серенсен)
|20:21
|Пол Штястны(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
|26:34
|Кевин Лабанк
|30:02
|Алекс Так
|34:25
|Кевин Лабанк
|36:04
|Пол Штястны(Марк Стоун, Ши Теодор)
|36:54
|Джо Торнтон
|37:54
|Макс Пачоретти
|37:54
|Бренден Диллон
|40:36
|Марк Стоун(Пол Штястны, Джонатан Маршессо)
|43:49
|Вильям Карлссон
|44:18
|Томаш Носек
|44:18
|Брент Бернс
|44:57
|Логан Кутюр(Мартин Джонс, Эрик Карлссон)
|45:51
|Тимо Майер(Густав Нюквист)
|49:11
|Вильям Каррье
|53:57
|Марк Стоун(Пол Штястны, Ши Теодор)
|57:59
|Райан Ривз
|57:59
|Эвандер Кейн
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс)
|15
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0