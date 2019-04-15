«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе». Стоун сделал хет-трик

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В составе победителей хет-трик сделал Марк Стоун (1-я, 41-я, 54-я минуты), также отличились Макс Пачиоретти (13) и Пол Штястны (21, 37). У проигравших шайбы на счету Кевина Лабанка (16), Логана Кутюра (45) и Тимо Майера (46).

Второй раз в истории НХЛ команда сумела забить на первой минуте каждого периода в одном матче плей-офф («Вегас» отличился на 16-й, 21-й и 36-й секундах). Первый раз это сделал «Бостон» в 1981 году.