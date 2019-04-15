Четыре раза за 100 лет. Как клубы НХЛ побеждали с 0−3 в серии

Первый раунд плей-офф НХЛ уже успел подарить несколько сенсаций. Сразу два фаворита рискуют безвольно завершить сезон через пару дней. «Питтсбург» горит 0−3 «Айлендерс», а «Тампа», которой все прочили Кубок Стэнли, уступает «Коламбусу» с таким же счетом. Смогут ли спастись еще команды с русскими звездами? Всего четыре клуба за столетнюю историю лиги смогли отыграться после счета в серии 0−3. Рассказываем, с кого Малкину и Кучерову нужно брать пример.

Сезон-1941/42. Финал. «Торонто» — «Детройт» — 4−3

Результаты матчей: 2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0, 3:1

Впервые такой мощный камбэк в НХЛ зрители увидели в 1942 году. В те годы в лиге выступало лишь семь команд, а до финала в итоге дошли «Торонто» и «Детройт». «Красные крылья» без особых проблем выиграли первые три матча, а по ходу четвертого вели со счетом 2:0 и 3:2, но упустили преимущества. Та встреча запомнилась неоднозначным судейством и закончилась массовой потасовкой, в которой главный тренер «Детройта» Джек Адамс ударил судью по лицу. За это специалист был дисквалифицирован до конца плей-офф, а без своего наставника команда развалилась и не смогла взять кубок.

На исход битвы повлияло и радикальное решение тренера «Торонто», который после третьего поражения вывел из состава лучшего игрока команды Горди Дриллон, а вместо него был заявлен Дон Метц. В итоге Метцу суждено было забросить победную шайбу в четвертой игре, а в следующей он сделал хет-трик, тогда «Лифс» выиграли со счетом 9:3! В решающей встрече канадский клуб забил три гола в третьем периоде и с седьмой попытки выиграл чашку.

Сезон-1974/75. Четвертьфинал. «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4−3

Результаты матчей: 4:5, 1:3, 4:6, 3:1, 4:2, 4:1, 1:0

Следующего легендарного возвращения в серию пришлось ждать 33 года. В своем третьем сезоне в лиге «Айлендерс» впервые пробились в плей-офф и смогли навести там шуму. Во втором раунде (четвертьфинале) новичка ждал «Питтсбург», который выиграл первые три встречи, забросив в ворота соперника аж 14 шайб. Нью-Йорку помогла смена вратаря — тренер Эл Арбор заменил Билли Смита на Гленна Реша, и это дало результат, в оставшихся матчах «пингвины» смогли забить только четыре гола. В седьмой игре все решила единственная шайба, после двух периодов «Пингвинз» вели по броскам 25−11, но это не помогло команде. За пять минут до конца третьего отрезка матча капитан «Айлендерс» Эд Вестфолл забил гол и принес своей команде историческую победу. Интересно, что в следующем раунде «островитяне» также смогли отыграться в серии со счета 0−3, но все-таки уступили будущему чемпиону «Филадельфии» в решающей встрече со счетом 1:4.

Сезон-2009/10. Второй раунд. «Филадельфия» — «Бостон» — 4−3

Результаты матчей: 4:5 ОТ, 2:3, 1:4, 5:4 ОТ, 4:0, 2:1, 4:3

Прошло еще 35 лет прежде чем в НХЛ вновь повторился камбэк с 0−3. Девять лет назад «Филадельфия» выдала несколько потрясающих сенсаций, о которых будут помнить долгие годы. В первом раунде она выбила «Нью-Джерси» с великим Бродером в воротах, а затем справилась с одним из фаворитов турнира «Бостоном». «Мишки» сначала одержали две домашние победы с минимальным преимуществом, а потом в гостях убедительно выиграли со счетом 4:1. Но «Флайерз» смогли перевернуть ход серии. В четвертом матче за 32 секунды до конца основного времени «летчики» сначала сравняли счет, а на пятнадцатой минуте овертайма сумели забить. Решающую шайбу забросил Симон Ганье, вернувшийся в строй раньше срока после перелома пальца ноги. Его возвращение и стало ключевым в этой битве.

Настоящий триллер ждал болельщиков в седьмой встрече. «Филадельфия» не только взяла серию с 0−3, но и отыгралась в последнем матче с 0:3 — к 15-й минуте первого периода «Бостон» забил три гола. Но камбэку суждено было случиться, за семь минут до конца основного времени Ганье (вновь) в большинстве забросил победную шайбу. «Флайерз» смогли дойти до финала Кубка Стэнли. Однако повторить успех серии с «Бостоном» команде не удалось.

Сезон-2013/14. Первый раунд. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 4−3

Результаты матчей: 3:6, 2:7, 3:4 ОТ, 6:3, 3:0, 4:1, 5:1

Последний такой случай произошел пять лет назад. «Кингз» начали поход за вторым Кубком Стэнли с огромных трудностей. За первые три матча «Сан-Хосе» забил 17 голов в ворота будущего чемпиона. Переломным моментом стал даже не четвертая, а третья встреча, где «короли» проиграли в овертайме. Команда Дэрила Саттера наконец-то поверила в себя и обрела свою игру. У нее вдруг исчезли ошибки в обороне, а в атаке начало получаться все. Анже Копитар забивал в каждом из трех заключительных матчей серии. «Шаркс» же «поплыли» и не смогли вернуть инициативу. Интрига умерла быстро, «Лос-Анджелес» взяли четыре подряд поединка с разницей не менее чем в три шайбы — общая разница по голам была 16:5.

Примечательно, что двое игроков «Кингз» уже имели опыт камбэка с 0:3 — Майк Ричардсуи Джефф Картер в 2010 году удалось тоже самое провернуть с «Филадельфией». Пока они единственные хоккеисты на планете, которые дважды переживали такое.