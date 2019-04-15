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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сотворят ли Кучеров и «Тампа» чудо? Пятое в истории НХЛ

Четыре раза в истории заокеанской лиги команды отыгрывались с 0−3 и побеждали в серии плей-офф.

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Источник: AFP 2019

«Тампа-Бэй» проиграла первые три матча серии против «Коламбуса» и стала восьмой командой-победительницей регулярки, позволившей сопернику повести со счетом 3−0. Ранее никому из фаворитов не удавалось даже довести серию до шестой встречи. В XXI веке до 0−3 в серии довели дело «Баффало» в финале конференции и «Ванкувер» в первом же раунде.

Источник: Спорт-Экспресс

В истории НХЛ было только четыре случая, когда команда выиграла серию, проиграв три первых матча. За последние десять лет чудесные спасения удавались «Филадельфии» и «Лос-Анджелесу», а в XX веке — «Торонто» и «Айлендерс».

Источник: Спорт-Экспресс

В первых трех матчах серии с «Коламбусом» самыми результативными игроками «Тампы-Бэй» оказались молодые защитники Эрик Чернак (0+3) и Михаил Сергачев (1+1). Четыре лучших бомбардира «Молний» в плей-офф пока не набрали очков, а из восьмерки лидеров результативными баллами отметились лишь трое.

Источник: Спорт-Экспресс
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