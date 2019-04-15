Сотворят ли Кучеров и «Тампа» чудо? Пятое в истории НХЛ
Четыре раза в истории заокеанской лиги команды отыгрывались с 0−3 и побеждали в серии
Четыре раза в истории заокеанской лиги команды отыгрывались с 0−3 и побеждали в серии
«Тампа-Бэй» проиграла первые три матча серии против «Коламбуса» и стала восьмой
В истории НХЛ было только четыре случая, когда команда выиграла серию, проиграв три первых матча. За последние десять лет чудесные спасения удавались «Филадельфии» и «Лос-Анджелесу», а в XX веке — «Торонто» и «Айлендерс».
В первых трех матчах серии с «Коламбусом» самыми результативными игроками «Тампы-Бэй» оказались молодые защитники Эрик Чернак (0+3) и Михаил Сергачев (1+1). Четыре лучших бомбардира «Молний» в