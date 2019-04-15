Хоккеист Подколзин стал вторым в рейтинге европейских игроков на драфте НХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Первое место в рейтинге занял финский нападающий Каапо Какко, тройку лидеров замкнул швед Виктор Содерстрём. Россиянин Даниил Мисюль, выступающий за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) ярославский «Локо», занял восьмое место в рейтинге, его одноклубник Илья Николаев — девятое. Всего в число 50 лучших европейских игроков вошли 17 российских хоккеистов. Помимо этого, в рейтинге лучших европейских голкиперов первое место занял вратарь «Рязани», выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), Петр Кочетков, голкипер клуба ВХЛ «Барс» (Казань) Амир Мифтахов стал восьмым.

В рейтинге североамериканских игроков первым стал 17-летний американский нападающий Джек Хьюз. Второе место занял защитник «Ванкувера» Боуэн Байрэм, третьим — форвард Кирби Дэч. Первое место среди североамериканских голкиперов занял Спенсер Найт, вторым стал Мэдс Согод, третьим — Хантер Джонс.

17-летний нападающий Подколзин провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) три встречи в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. В рамках ВХЛ Подколзин, выступая за «СКА-Нева», сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате (2 шайбы + 3 передачи). В составе «СКА-1946» защитник принял участие в 12 играх МХЛ, отметившись 8 (6+2) очками.