«Торонто» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»
ТАСС, 16 апреля. «Торонто» дома обыграл «Бостон» со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда
ТАСС, 16 апреля. «Торонто» дома обыграл «Бостон» со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (23-я минута), Остон Мэттьюз (31) и Андреас Джонссон (38). У проигравших отличились Давид Крейчи (24) и Чарли Койл (40).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал три силовых приема и заблокировал два броска, завершив игру с показателем полезности «0». Во встрече не принял участие нападающий хозяев Назим Кадри, который был дисквалифицирован до конца серии за грубую игру в концовке предыдущего матча.
Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Торонто». Следующая встреча состоится в ночь на 18 апреля в Торонто.
|Майк Бэбкок
|Брюс Кэссиди
|Фредерик Андерсен
|Туукка Раск
|16:36
|Рон Хэйнси
|19:21
|Чарли Макэвой
|22:38
|Тревор Мур(Морган Райлли, Тайлер Эннис)
|23:30
|Давид Крейчи(Джейк Дебраск, Карсон Кулман)
|30:00
|Дэвид Бэкес
|30:12
|Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Андреас Юнссон)
|35:59
|Мэтт Гржельчик
|37:12
|Андреас Юнссон(Остон Мэттьюс, Джон Таварес)
|37:45
|Джейк Маззин
|39:22
|Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Мэтт Гржельчик)
|45:01
|Никита Зайцев
Андреас Юнссон (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Чарли Койл (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0