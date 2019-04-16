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09:07 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

ТАСС, 16 апреля. «Торонто» дома обыграл «Бостон» со счетом 3:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам двух предыдущих встреч, прошедших в Бостоне, счет в серии был ничейным — 1−1.

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В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (23-я минута), Остон Мэттьюз (31) и Андреас Джонссон (38). У проигравших отличились Давид Крейчи (24) и Чарли Койл (40).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал три силовых приема и заблокировал два броска, завершив игру с показателем полезности «0». Во встрече не принял участие нападающий хозяев Назим Кадри, который был дисквалифицирован до конца серии за грубую игру в концовке предыдущего матча.

Счет в противостоянии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Торонто». Следующая встреча состоится в ночь на 18 апреля в Торонто.

Во время загрузки произошла ошибка.
Торонто Мэйпл Ливз
3:2
0:0, 3:2, 0:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокБрюс Кэссиди
Вратари
Фредерик АндерсенТуукка Раск
1-й период
16:36Рон Хэйнси
19:21Чарли Макэвой
2-й период
22:38Тревор Мур(Морган Райлли, Тайлер Эннис)
23:30Давид Крейчи(Джейк Дебраск, Карсон Кулман)
30:00Дэвид Бэкес
30:12Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Андреас Юнссон)
35:59Мэтт Гржельчик
37:12Андреас Юнссон(Остон Мэттьюс, Джон Таварес)
37:45Джейк Маззин
39:22Чарли Койл(Дэнтон Хейнен, Мэтт Гржельчик)
3-й период
45:01Никита Зайцев
Лучшие игроки матча
Андреас Юнссон (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Чарли Койл (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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