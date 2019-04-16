«Торонто» вышел вперед в серии плей-офф НХЛ против «Бостона»

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 20 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал три силовых приема и заблокировал два броска, завершив игру с показателем полезности «0». Во встрече не принял участие нападающий хозяев Назим Кадри, который был дисквалифицирован до конца серии за грубую игру в концовке предыдущего матча.