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09:11 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» разгромила «Вашингтон» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 16 апреля. «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Роли (штат Северная Каролина).

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В составе победителей дублями отметились Уоррен Фогель (10-я и 27-я минуты) и Дуги Хэмилтон (32, 50). Еще одну шайбу забросил Брок Макгинн (56).

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Российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина») устроили драку на 11-й минуте третьего периода. Более опытный Овечкин отправил своего 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча. По словам Овечкина молодой нападающий «Каролины» сам бросил ему вызов, он же надеется, что с хоккеистом все будет в порядке.

Столичный клуб ведет в серии до четырех побед, но теперь соперник сократил своей отставание до минимума — 2−1.

В первой игре «Вашингтон» выиграл со счетом 4:2, во второй — 4:3 ОТ. Четвертая встреча снова пройдет в Роли в ночь на 19 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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