«Каролина» разгромила «Вашингтон» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ

Российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина») устроили драку на 11-й минуте третьего периода. Более опытный Овечкин отправил своего 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча. По словам Овечкина молодой нападающий «Каролины» сам бросил ему вызов, он же надеется, что с хоккеистом все будет в порядке.