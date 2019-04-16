«Каролина» разгромила «Вашингтон» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 16 апреля. «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда
ТАСС, 16 апреля. «Каролина» с разгромным счетом обыграла «Вашингтон», забросив пять безответных шайб в третьем матче первого раунда
В составе победителей дублями отметились Уоррен Фогель (10-я и 27-я минуты) и Дуги Хэмилтон (32, 50). Еще одну шайбу забросил Брок Макгинн (56).
Российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина») устроили драку на 11-й минуте третьего периода. Более опытный Овечкин отправил своего 19-летнего соотечественника в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Свечников не вернулся на лед до конца матча. По словам Овечкина молодой нападающий «Каролины» сам бросил ему вызов, он же надеется, что с хоккеистом все будет в порядке.
Столичный клуб ведет в серии до четырех побед, но теперь соперник сократил своей отставание до минимума — 2−1.
В первой игре «Вашингтон» выиграл со счетом 4:2, во второй — 4:3 ОТ. Четвертая встреча снова пройдет в Роли в ночь на 19 апреля.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0