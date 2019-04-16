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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Вот что бывает, когда тусуешься с GGG». Головкин оценил нокаут от Овечкина в матче Кубка Стэнли

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин оценил нокаут в исполнении российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Эпизод произошел во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:5). Овечкин подрался с соотечественником Андреем Свечниковым, отправив того в нокаут.

Игрок «Каролины» смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнеров. Однако после драки на лед он больше не выходил.

Головкин, который является большим поклонником хоккея и лично знаком с Овечкиным, ретвитнул видео драки в своем личном Twitter-аккаунте.

Не остался в стороне и промоутер GGG Том Леффлер. Он опубликовал совместное фото Головкина и Овечкина с подписью: «Вот что бывает, когда тусуешься с GGG».

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В соцсетях нокаут от Овечкина также вызвал бурное обсуждение.

«Драться с Алексом Овечкиным — не самая лучшая идея».

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«Овечкин только что убил человека», — написал один из пользователей твиттера.

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«Покойся с миром», — добавляет другой пользователь.

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