«Вот что бывает, когда тусуешься с GGG». Головкин оценил нокаут от Овечкина в матче Кубка Стэнли

Эпизод произошел во время третьего матча первого раунда
Игрок «Каролины» смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнеров. Однако после драки на лед он больше не выходил.
Головкин, который является большим поклонником хоккея и лично знаком с Овечкиным, ретвитнул видео драки в своем личном
Не остался в стороне и промоутер GGG Том Леффлер. Он опубликовал совместное фото Головкина и Овечкина с подписью: «Вот что бывает, когда тусуешься с GGG».
В соцсетях нокаут от Овечкина также вызвал бурное обсуждение.
«Драться с Алексом Овечкиным — не самая лучшая идея».
«Овечкин только что убил человека», — написал один из пользователей твиттера.
«Покойся с миром», — добавляет другой пользователь.