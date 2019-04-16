«Вот что бывает, когда тусуешься с GGG». Головкин оценил нокаут от Овечкина в матче Кубка Стэнли

Источник: AP 2019

Эпизод произошел во время третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:5). Овечкин подрался с соотечественником Андреем Свечниковым, отправив того в нокаут.

Игрок «Каролины» смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнеров. Однако после драки на лед он больше не выходил.

Головкин, который является большим поклонником хоккея и лично знаком с Овечкиным, ретвитнул видео драки в своем личном Twitter-аккаунте.

Не остался в стороне и промоутер GGG Том Леффлер. Он опубликовал совместное фото Головкина и Овечкина с подписью: «Вот что бывает, когда тусуешься с GGG».

В соцсетях нокаут от Овечкина также вызвал бурное обсуждение.

«Драться с Алексом Овечкиным — не самая лучшая идея».

«Овечкин только что убил человека», — написал один из пользователей твиттера.