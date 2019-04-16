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09:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин о драке в плей-офф НХЛ: Свечников сам предложил подраться

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников сам предложил подраться в матче плей-офф НХЛ.

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Источник: AP 2019

«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:0. Российские форварды Овечкин и Свечников в первом периоде устроили драку. 33-летний Овечкин нокаутировал своего 19-летнего соотечественника. Свечников покинул лед в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

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«Я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил подраться. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Никому не хочется смотреть на то, как парень получает травму», — цитирует Овечкина ESPN.

«Свечников очень много значит для нас, совсем молодой парень, ему только исполнилось 19 лет. Когда ты видишь такое — это вызывает тошноту. Мне до сих пор плохо от увиденного. Я слышал, что Овечкин сказал, будто Свечников бросил ему вызов. Не знаю, была ли словесная перепалка до этого, но один игрок сбросил перчатки раньше, и это был Овечкин, а не наш хоккеист», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Также тренер «Каролины» отметил, что Свечников не имел опыта в драках. «Это была первая драка Свечникова. Он сыграл 90 матчей, но никогда не дрался. Я почти уверен, что Овечкин это знал, и это беспокоит меня», — добавил Бриндамор.

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Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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