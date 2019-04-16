Овечкин о драке в плей-офф НХЛ: Свечников сам предложил подраться

Источник: AP 2019

«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:0. Российские форварды Овечкин и Свечников в первом периоде устроили драку. 33-летний Овечкин нокаутировал своего 19-летнего соотечественника. Свечников покинул лед в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

«Я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил подраться. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Никому не хочется смотреть на то, как парень получает травму», — цитирует Овечкина ESPN.

«Свечников очень много значит для нас, совсем молодой парень, ему только исполнилось 19 лет. Когда ты видишь такое — это вызывает тошноту. Мне до сих пор плохо от увиденного. Я слышал, что Овечкин сказал, будто Свечников бросил ему вызов. Не знаю, была ли словесная перепалка до этого, но один игрок сбросил перчатки раньше, и это был Овечкин, а не наш хоккеист», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Также тренер «Каролины» отметил, что Свечников не имел опыта в драках. «Это была первая драка Свечникова. Он сыграл 90 матчей, но никогда не дрался. Я почти уверен, что Овечкин это знал, и это беспокоит меня», — добавил Бриндамор.