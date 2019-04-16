Овечкин о драке в плей-офф НХЛ: Свечников сам предложил подраться
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников сам предложил подраться в матче
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников сам предложил подраться в матче
«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда
«Я так себе боец, и он тоже. Он сам предложил подраться. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Никому не хочется смотреть на то, как парень получает травму», — цитирует Овечкина ESPN.
«Свечников очень много значит для нас, совсем молодой парень, ему только исполнилось 19 лет. Когда ты видишь такое — это вызывает тошноту. Мне до сих пор плохо от увиденного. Я слышал, что Овечкин сказал, будто Свечников бросил ему вызов. Не знаю, была ли словесная перепалка до этого, но один игрок сбросил перчатки раньше, и это был Овечкин, а не наш хоккеист», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.
Также тренер «Каролины» отметил, что Свечников не имел опыта в драках. «Это была первая драка Свечникова. Он сыграл 90 матчей, но никогда не дрался. Я почти уверен, что Овечкин это знал, и это беспокоит меня», — добавил Бриндамор.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0