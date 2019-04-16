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22Российские хоккеисты охотятся за Кубком Стэнли
10:04 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» вышел вперед в серии розыгрыша Кубка Стэнли против «Далласа»

ТАСС, 16 апреля. «Нэшвилл» на выезде обыграл «Даллас» со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (24-я минута), Филип Форсберг (35) и Микаэль Гранлунд (52). У проигравших отличились Матч Цуккарелло (38) и Тайлер Сегин (49). Первой звездой встречи был признан финский голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 40 из 42 бросков.

Российский форвард «Далласа» Александра Радулов провел на льду 20 минут 54 секунды, он сделал восемь бросков, один силовой прием и отдал одну результативную передачу, которая стала для него первой в текущем плей-офф. 24-летний российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин впервые сыграл в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, проведя на площадке почти 8 минут и успев совершить два силовых приема.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Нэшвилла». Следующая встреча вновь пройдет в Далласе в ночь на 18 апреля.

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В другом матче дня «Колорадо» дома переиграл «Калгари» со счетом 6:2 и вышел вперед в серии (2−1). Российский защитник хозяев Никита Задоров очков во встрече не набрал (17 минут на площадке, 5 силовых приемов, 4 броска), а голкипер команды Семен Варламов участие в игре не принимал. Следующий матч пройдет на их площадке 18 апреля.

Хоккеисты «Колорадо» нанесли 56 бросков по воротам «Калгари», 50 из которых отразил голкипер канадской команды Майк Смит. Третью шайбу в составе «Колорадо», которая принесла победу клубу из Денвера, забросил 20-летний канадец Кэйл Макар, который два дня назад выступал еще в студенческой лиге за команду университета Массачусетса, уступив в финале Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) команде университета Миннесоты. Макар был признан лучшим хоккеистом NCAA в сезоне-2018/19.

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