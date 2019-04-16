Свечников пошутил после нокаута от Овечкина в матче НХЛ

«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:0. Российские форварды Овечкин и Свечников в первом периоде устроили драку. 33-летний Овечкин нокаутировал своего 19-летнего соотечественника. Свечников покинул лед в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.