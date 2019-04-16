Свечников пошутил после нокаута от Овечкина в матче НХЛ
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал драку с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, отметив, что в его жизни были и худшие решения.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал драку с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, отметив, что в его жизни были и худшие решения.
«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда
«Не самая худшая моя идея», — приводит слова Свечникова после матча NBC.
Сам Овечкин после игры объяснил, что Свечников сам предложил подраться, и выразил надежду, что с 19-летним хоккеистом все в порядке.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0