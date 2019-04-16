Российский хоккеист Андрей Свечников получил травму во ходе драки с Александром Овечкиным
ТАСС, 16 апреля. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму во время драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в матче первого раунда
ТАСС, 16 апреля. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму во время драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в матче первого раунда
В ночь на вторник «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:0, сократив до минимума отставание в серии стартового раунда
Второй номер драфта НХЛ 2018 года смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала и до конца игры не вернулся на лед.
«Один из них снял перчатки первым (в хоккее этот жест означает вызов соперника на драку — прим. ТАСС), и это был не наш парень, а Овечкин, — сказал специалист. — Этот эпизод меня расстроил, потому что Свечников получил травму. Он отыграл порядка 90 игр и это был его первый бой. Я почти уверен, что Овечкин знал об этом, что меня и беспокоит».
На счету дебютанта НХЛ в прошедшем регулярном чемпионате 37 очков (20 шайб и 17 передач) в 82 матчах. В трех матчах
Следующая встреча серии пройдет в ночь на 18 апреля на домашней площадке «Каролины».
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0