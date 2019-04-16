Российский хоккеист Андрей Свечников получил травму во ходе драки с Александром Овечкиным

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В ночь на вторник «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:0, сократив до минимума отставание в серии стартового раунда плей-офф (1−2). В середине первого периода 19-летний Свечников вступил в драку с 33-летним соотечественником и после нескольких ударов был отправлен в нокаут.

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Второй номер драфта НХЛ 2018 года смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала и до конца игры не вернулся на лед.

«Один из них снял перчатки первым (в хоккее этот жест означает вызов соперника на драку — прим. ТАСС), и это был не наш парень, а Овечкин, — сказал специалист. — Этот эпизод меня расстроил, потому что Свечников получил травму. Он отыграл порядка 90 игр и это был его первый бой. Я почти уверен, что Овечкин знал об этом, что меня и беспокоит».

На счету дебютанта НХЛ в прошедшем регулярном чемпионате 37 очков (20 шайб и 17 передач) в 82 матчах. В трех матчах плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.