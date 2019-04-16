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10:16 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Андрей Свечников получил травму во ходе драки с Александром Овечкиным

ТАСС, 16 апреля. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил травму во время драки с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, которого цитирует пресс-служба лиги.

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В ночь на вторник «Каролина» дома обыграла «Вашингтон» со счетом 5:0, сократив до минимума отставание в серии стартового раунда плей-офф (1−2). В середине первого периода 19-летний Свечников вступил в драку с 33-летним соотечественником и после нескольких ударов был отправлен в нокаут.

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Второй номер драфта НХЛ 2018 года смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала и до конца игры не вернулся на лед.

«Один из них снял перчатки первым (в хоккее этот жест означает вызов соперника на драку — прим. ТАСС), и это был не наш парень, а Овечкин, — сказал специалист. — Этот эпизод меня расстроил, потому что Свечников получил травму. Он отыграл порядка 90 игр и это был его первый бой. Я почти уверен, что Овечкин знал об этом, что меня и беспокоит».

На счету дебютанта НХЛ в прошедшем регулярном чемпионате 37 очков (20 шайб и 17 передач) в 82 матчах. В трех матчах плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Следующая встреча серии пройдет в ночь на 18 апреля на домашней площадке «Каролины».

Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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