Нокаут на льду: Овечкин избил Свечникова

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«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0 (счет в серии 1−2)

После двух неоднозначных по игре домашних побед «Вашингтона» в серии с «Каролиной» серия переехала на два матча в Роли, и там «Кэпиталз» сполна ощутили всю мощь давления PNC Arena, а также заряженность и скорость своего дерзкого соперника.

Относительно равная борьба была на льду только в первом периоде, и то «Харрикейнз» смотрелись предпочтительнее, а в середине 20-минутки они еще и вышли вперед, когда Уоррен Фогеле подправил траекторию щелчка Джастина Фолка.

Спустя минуту после первого в матче взятия ворот на открытом льду в зоне хозяев повздорили 34-летний капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и юный 19-летний талант «Кейнз» Андрей Свечников, изрядно помучавший обладателей Кубка Стэнли в столичных матчах.

Все началось со столкновения плечами, а через взаимные толчки переросло в драку, в которой в коротком, но интесивном размене ударами Александр Великий отправил своего соотечественника и соперника в тяжелейший нокаут.

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Свечников смог подняться со льда только с помощью одноклубников и врачей и больше в игру не возвращался, а тремя минутами позже «Каролина» потеряла еще и Майкла Ферланда.

Впрочем, травмы сразу двух важных игроков и бушующий Овечкин (пять бросков в створ ворот и два силовых приема) ничуть не смутили и не помешали «ураганам», которые во втором и третьем периоде оправдали свое название, буквально смяв действующих чемпионов.

Во второй 20-минутке Фогеле оформил дубль, а защитник Дуги Хэмилтон реализовал удаление Никласа Бэкстрема, но главный факт этого отрезка заключается в том, что «Каролина» допустила по своим воротам всего один бросок, нанеся 18 выстрелов!

Еще никогда в истории «Вашингтон» не атаковал так мало за один период в выездном матче плей-офф, да и для самих хозяев такая беззубость соперника случилась впервые.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 16.04.2019, 2:00 Каролина Харрикейнз 5 Вашингтон Кэпиталз 0

Не остановились подопечные Рода Бринд’Амора и в заключительном периоде. Теперь дубль записал на свой счет уже Хэмилтон, и снова в большинстве, а Брок Макгинн подвел черту под разгромом «Кэпиталз».

Команда Тодда Рирдена смогла нанести по воротам Петра Мразека всего 18 бросков, Овечкин закончил встречу с показателем -1, Дмитрий Орлов получил и вовсе -2, и лишь Евгений Кузнецов не был на льду ни разу, когда хозяева забивали в равных составах.

Что касается чешского вратаря победителей, то Мразек уже в четвертый раз за свои 14 матчей плей-офф в карьере отыграл на ноль, а вот пропустивший пятерку Брэйден Холтби совершил при этом 40 спасений.

«Каролина» размочила счет в серии и теперь через день рассчитывает восстановить паритет перед возвращением в столицу США.

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«Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» — 3:2 (счет в серии 2−1)

«Торонто» Никиты Зайцева, подходившее к противостоянию с закончившим регулярный чемпионат со вторым результатом по очкам «Бостоном» в качестве андердога, после размена победами на выезде смогло выиграть первый домашний матч.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 16.04.2019, 2:00 Торонто Мэйпл Ливз 3 Бостон Брюинз 2

Все решилось во втором периоде, когда на три шайбы «кленовых листьев» «Брюинз» смогли овтетить лишь двумя своими результативными бросками.

Удачно заменил в ростере и звене «Мэйпл Лифс» получившего травму Назема Кадри Тайлер Эннис. На счету дебютировавшего в плей-офф форварда два силовых приема, голевая передача и показатель +1 за всего семь проведенных на льду минут.

Что касается Зайцева, то российский защитник провел качественную встречу, совершил за 20 минут на льду три силовых приема, дважды заблокировал броски соперников и один раз отобрал шайбу, а также побывал в штраф-боксе.

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«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (счет в серии 1−2)

Сумевший зацепить одну победу над «Нэшвиллом» в Теннеси «Даллас» надеялся в родных стенах закрепить успех в противостоянии с одним из фаворитов Кубка Стэнли.

К тому же команды, побеждавшие в третьей игре при счете 1−1 в серии, за всю историю НХЛ затем выиграли 212 встреч при всего 100 поражениях, а за океаном на статистике по-хорошему помешаны, и об этом говорили на каждом углу.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 16.04.2019, 4:30 Даллас Старз 2 Нэшвилл Предаторз 3

«Старз» выдали фирменный мощный атакующий перфоманс, но после шайб Рокко Гримальди и Филипа Форсберга во втором периоде оказались в очень сложном положении.

Оно не стало для техасцев критичным, потому что норвежец Матс Цукарелло быстро отквитал один гол, а в середине третьего периода ведущая тройка хозяев организовала эквалайзер.

Александр Радулов отдал пас Джейми Бенну, а тот вывел на решающий бросок Тайлера Сегина, и счет сравнялся.

Однако три минуты спустя выменянный на дедлайне у «Миннесоты» звездный финн Микаэль Гранлунд провел свой первый гол в плей-офф за «хищников» и принес «Нэшвиллу» вторую победу в серии.

Несмотря на поражение, невозможно не отметить игру Радулова, который закончил встречу с показателем полезности +2 и восемью бросками по воротам Пеки Ринне. На двоих с Сегином российский форвард нанес 19 из 42 бросков «Далласа», а еще пять добавил их партнер по тройке Бенн!

Валерий Ничушкин выходил в четвертом звене техасцев и отыграл только семь минут, успев провести два силовых приема и совершить один отбор.

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«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 6:2 (счет в серии 2−1)

Не без труда попавший в плей-офф «Колорадо» продолжает уничтожать лучшую команду Тихоокеанского дивизиона «Калгари Флэймз». На своем льду «лавина» затушила «огоньки» мощью своей атаки.

На ворота Майка Смита обрушились 56 бросков, и 50 сейвов вратаря ничем не смогли помочь его команде, учитывая, что красный свет зажигался за его воротами шесть раз.

НХЛ 2018-2019 1/8 финала, 16.04.2019, 5:00 Колорадо Эвеланш 6 Калгари Флэймз 2

Гости опомнились и стали хоть как-то отвечать «Эвеланш», когда счет был уже 4:0 в пользу «Колорадо», уверенно доведшего игру до второй победы в противостоянии.

2+1 на счету лидера «лавины» Нэтана Макиннона, а молодой форвард Кэйл Макар отметился голом в своем первом же периоде в Кубке Стэнли в карьере.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров проводил очень качественный матч, в котором отметился четырьмя бросками, пятью силовыми приемами и показателем полезности +1, но все испортил за пять минут до конца.

Задоров провел сокрушительный и не соответствующий правилам хит против Гарета Хэтуэя и отправился в раздевалку с матч-штрафом, из-за чего наверняка будет дисквалифицирован как минимум на четвертую встречу серии.

Печальными остаются перспективы российского вратаря Семена Варламова, на финише сезона проигравшего конкуренцию Филиппу Грубауэру. Немец отбил 27 из 29 бросков по своим воротам и не оставил никаких вопросов по своей игре.

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