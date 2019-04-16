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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Свечников сам напросился»: фанаты «Вашингтона» одобрили нокаут от Овечкина


МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ потерпел поражение от «Каролины». Но встреча запомнилась не результатом, а дракой.

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В первом периоде капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего форварда Андрея Свечникова, который сумел покинуть лед только в сопровождении врачей и больше на площадке не появился.

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На волне популярности сериала «Игра престолов» Овечкина даже сравнили с главным антигероем драмы, призывая Свечникова и всех его последователей не бросать вызов «Ледяному Королю “Кэпиталз”».

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«Добро пожаловать обратно на планету Земля, Свечников», — написала Sarah O’Connor, отмечая, что 19-летний россиянин слишком высоко взлетел.

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Тем не менее несмотря на всеобщее одобрение со стороны фанатов, есть и те, кто высказался против драки, особенно учитывая, что «Вашингтон» в этом матче потерпел разгромное поражение.

«Я бы лучше посмотрел, как “Кэпс” играют в хоккей, — отметил ejs1111. — Мне наплевать на победу в какой-то драке, когда команде попросту надрали задницу на льду».

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«Паренек напрашивался на это всю серию!» — оправдывает нокаут от Овечкина JoAnne Lichtenwalner.

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Некоторые даже сравнили Овечкина с Майком Тайсоном в ранние годы.

«Это похоже на Тайсона в заре карьеры: несколько секунд в первом раунде и нокаут», — пишет MicheleSikorski.

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А любители редактировать посты в популярной интернет-энциклопедии уже пошутили, что Свечников играл за «Харрикейнз», пока не был «убит» Овечкиным.

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«Как можно додуматься вступать в драку с парнем, который все лето делал вот так?» — иронизирует CainMcCoy, вспоминая, как хоккеисты «Вашингтона» во главе с Овечкиным праздновали победу в Кубке Стэнли.

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Овечкин подрался со Свечниковым во время матча Кубка Стэнли
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07:43 (мск)© Ньюстюб
Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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