«Свечников сам напросился»: фанаты «Вашингтона» одобрили нокаут от Овечкина

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В первом периоде капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего форварда Андрея Свечникова, который сумел покинуть лед только в сопровождении врачей и больше на площадке не появился.

На волне популярности сериала «Игра престолов» Овечкина даже сравнили с главным антигероем драмы, призывая Свечникова и всех его последователей не бросать вызов «Ледяному Королю “Кэпиталз”».

«Добро пожаловать обратно на планету Земля, Свечников», — написала Sarah O’Connor, отмечая, что 19-летний россиянин слишком высоко взлетел.

Тем не менее несмотря на всеобщее одобрение со стороны фанатов, есть и те, кто высказался против драки, особенно учитывая, что «Вашингтон» в этом матче потерпел разгромное поражение.

«Я бы лучше посмотрел, как “Кэпс” играют в хоккей, — отметил ejs1111. — Мне наплевать на победу в какой-то драке, когда команде попросту надрали задницу на льду».

«Паренек напрашивался на это всю серию!» — оправдывает нокаут от Овечкина JoAnne Lichtenwalner.

Некоторые даже сравнили Овечкина с Майком Тайсоном в ранние годы.

«Это похоже на Тайсона в заре карьеры: несколько секунд в первом раунде и нокаут», — пишет MicheleSikorski.

А любители редактировать посты в популярной интернет-энциклопедии уже пошутили, что Свечников играл за «Харрикейнз», пока не был «убит» Овечкиным.