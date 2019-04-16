«Свечников сам напросился»: фанаты «Вашингтона» одобрили нокаут от Овечкина
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Вашингтон» в третьем матче первого раунда
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Вашингтон» в третьем матче первого раунда
В первом периоде капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего форварда Андрея Свечникова, который сумел покинуть лед только в сопровождении врачей и больше на площадке не появился.
На волне популярности сериала «Игра престолов» Овечкина даже сравнили с главным антигероем драмы, призывая Свечникова и всех его последователей не бросать вызов «Ледяному Королю “Кэпиталз”».
«Добро пожаловать обратно на планету Земля, Свечников», — написала Sarah O’Connor, отмечая, что 19-летний россиянин слишком высоко взлетел.
Тем не менее несмотря на всеобщее одобрение со стороны фанатов, есть и те, кто высказался против драки, особенно учитывая, что «Вашингтон» в этом матче потерпел разгромное поражение.
«Я бы лучше посмотрел, как “Кэпс” играют в хоккей, — отметил ejs1111. — Мне наплевать на победу в
«Паренек напрашивался на это всю серию!» — оправдывает нокаут от Овечкина JoAnne Lichtenwalner.
Некоторые даже сравнили Овечкина с Майком Тайсоном в ранние годы.
«Это похоже на Тайсона в заре карьеры: несколько секунд в первом раунде и нокаут», — пишет MicheleSikorski.
А любители редактировать посты в популярной
«Как можно додуматься вступать в драку с парнем, который все лето делал вот так?» — иронизирует CainMcCoy, вспоминая, как хоккеисты «Вашингтона» во главе с Овечкиным праздновали победу в Кубке Стэнли.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0