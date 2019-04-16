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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Торнтон дисквалифицирован на четвертый матч серии с «Вегасом»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за дисквалификации, сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2019

Торнтон наказан за выполненный не по правилам силовой прием против форварда «Вегаса» Томаша Носека в третьем матче серии.

«Сан-Хосе» после трех встреч уступает «Вегасу» в серии до четырех побед со счетом 1−2. Четвертый матч состоится во вторник.

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