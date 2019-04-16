Торнтон дисквалифицирован на четвертый матч серии с «Вегасом»

Торнтон наказан за выполненный не по правилам силовой прием против форварда «Вегаса» Томаша Носека в третьем матче серии.

«Сан-Хосе» после трех встреч уступает «Вегасу» в серии до четырех побед со счетом 1−2. Четвертый матч состоится во вторник.