Торнтон дисквалифицирован на четвертый матч серии с «Вегасом»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон пропустит четвертый матч серии первого раунда
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон пропустит четвертый матч серии первого раунда
Торнтон наказан за выполненный не по правилам силовой прием против форварда «Вегаса» Томаша Носека в третьем матче серии.
«Сан-Хосе» после трех встреч уступает «Вегасу» в серии до четырех побед со счетом 1−2. Четвертый матч состоится во вторник.