Фетисову не понравилась драка Овечкина и Свечникова

«Каролина» одержала победу над «Вашингтоном» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:0. Российские форварды Овечкин и Свечников в первом периоде устроили драку. 33-летний Овечкин нокаутировал своего 19-летнего соотечественника. Свечников покинул лед в сопровождении медицинского персонала и не смог продолжить игру.

«Наверное, драки были, я статистику не веду. Я ни с кем не дрался, мы честно бились. Эмоции порой перехлестывают, и нет сил их контролировать. Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это все смотрелось», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона телеканал «360».