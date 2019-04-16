Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским

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Макгрегор поздравил российского форварда, который ранее 16 апреля подрался с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс». Ирландец назвал Овечкина «настоящим русским» и пожелал увидеться с ним. В конце своего поста он написал фразу: «Они могут бежать, но все равно не спрячутся».

Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, прошедшего в ночь на 16 апреля. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Харрикейнс» не смог вернуться на лед. По словам Овечкина, соперник сам предложил ему подраться.