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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Он опубликовал свое сообщение в Twitter.

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Макгрегор поздравил российского форварда, который ранее 16 апреля подрался с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс». Ирландец назвал Овечкина «настоящим русским» и пожелал увидеться с ним. В конце своего поста он написал фразу: «Они могут бежать, но все равно не спрячутся».

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Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, прошедшего в ночь на 16 апреля. Форвард «Кэпиталс» нокаутировал Свечникова, после чего нападающий «Харрикейнс» не смог вернуться на лед. По словам Овечкина, соперник сам предложил ему подраться.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подверг сомнению тот факт, что зачинщиком потасовки был Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает краги.

Овечкин подрался со Свечниковым во время матча Кубка Стэнли
Во время загрузки произошла ошибка.
07:43 (мск)© Ньюстюб
Каролина Харрикейнз
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала16.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Петр МразекБрэйден Холтби
1-й период
09:43Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
10:59Андрей Свечников
10:59Александр Овечкин
11:46Джордан Стаал
17:03Дмитрий I Орлов
2-й период
26:09Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
29:48Никлас II Бэкстрем
31:40Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
35:38Уоррен Фегеле
35:38Джон Карлсон
3-й период
41:22Нино Нидеррайтер
45:31Гайдн Флери
48:19Ларс Эллер
49:47Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
53:01Бретт Коннолли
55:35Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
55:46Якуб Врана
59:22Дуги Хэмилтон
Лучшие игроки матча
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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