Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом и признал его настоящим русским
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Он опубликовал свое сообщение в Twitter.
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Он опубликовал свое сообщение в Twitter.
Макгрегор поздравил российского форварда, который ранее 16 апреля подрался с соотечественником Андреем Свечниковым из «Каролины Харрикейнс». Ирландец назвал Овечкина «настоящим русским» и пожелал увидеться с ним. В конце своего поста он написал фразу: «Они могут бежать, но все равно не спрячутся».
Овечкин и Свечников подрались во время третьего матча первого раунда
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подверг сомнению тот факт, что зачинщиком потасовки был Свечников. Тренер заявил, что на видеозаписи видно, как Овечкин первым сбрасывает краги.
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Петр Мразек
|Брэйден Холтби
|09:43
|Уоррен Фегеле(Брок Макгинн, Джастин Фольк)
|10:59
|Андрей Свечников
|10:59
|Александр Овечкин
|11:46
|Джордан Стаал
|17:03
|Дмитрий I Орлов
|26:09
|Уоррен Фегеле(Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо)
|29:48
|Никлас II Бэкстрем
|31:40
|Дуги Хэмилтон(Джордан Стаал, Джейкоб Славин)
|35:38
|Уоррен Фегеле
|35:38
|Джон Карлсон
|41:22
|Нино Нидеррайтер
|45:31
|Гайдн Флери
|48:19
|Ларс Эллер
|49:47
|Дуги Хэмилтон(Джейкоб Славин, Уоррен Фегеле)
|53:01
|Бретт Коннолли
|55:35
|Брок Макгинн(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
|55:46
|Якуб Врана
|59:22
|Дуги Хэмилтон
Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дуги Хэмилтон (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0