Два больших русских таланта едут в «Рейнджерс». Что их ждет: НХЛ или АХЛ?
Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов собираются подписать контракты с «Рейнджерс».
Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов собираются подписать контракты с «Рейнджерс».
В понедельник вечером портал The Athletic сообщил, что в ближайшее время вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов подпишут контракты с «Рейнджерс». В этой новости нет ничего сенсационного. О том, что оба игрока хотят продолжить карьеру в Северной Америке, было известно не первый месяц. Их текущие соглашения со своими клубами истекают 30 апреля. После этого они вольны выбирать себе путь дальнейшего продолжения карьеры.
Для Шестеркина отъезд в Северную Америку выглядит шагом вперед, несмотря на то, что ему с большой долей вероятности придется начать следующий сезон в АХЛ. В СКА он постоянно делил игровое время с легионерами. Сначала с Микко Коскиненом, а потом с Магнусом Хелльбергом. Только в нынешнем
Вспоминается пример Ильи Брызгалова, уехавшего из «Лады» в АХЛ в 21 год. Огромное количество игр, переезды на автобусах, минимум времени на рефлексию и самокопание — данные факторы помогли тольяттинцу со временем закрепиться в НХЛ. Ему для этого потребовалось четыре года. Шестеркин способен пойти по более короткому пути. Он уже сформировавшийся голкипер с опытом игры на всех уровнях, кроме НХЛ. Потеснить легенду клуба Хенрика Лундквиста, у которого еще два года по действующему контракту, нереально.
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В этом тоже нет ничего страшного. С этой лиги начинали не только Брызгалов, но и Николай Хабибулин. Евгений Набоков, Семен Варламов, Антон Худобин, Андрей Василевский и сам Георгиев. Еще один молодой талант Илья Самсонов из системы «Вашингтона» весь нынешний сезон провел в АХЛ. Только Сергею Бобровскому с ходу удалось пробиться в основной состав «Филадельфии», где проблемы с вратарями существуют лет 20. За Георгиева пока говорят удачная концовка минувшего регулярного чемпионата и постепенный прогресс. Но кто знает, что будет в следующем сентябре.
У Кравцова положение дел куда более неоднозначное. Клуб находится в процессе перестройки. Даже если в межсезонье удастся уломать на рынке свободных агентов Артемия Панарина, то по именам конкуренция за места на флангах атаки у «Рейнджерс» не самая серьезная. Особенно на правом краю, где играет челябинец. Нет уверенности, что в 20 лет он сможет в НХЛ проявить себя на позиции центрального, как это было в молодежной сборной на чемпионате мира.
Кравцову не хватает опыта, навыков, умения действовать на «точке» и вести силовую борьбу. Кидать его под Кросби, Бержерона и Тэйвза — натуральное самоубийство. Однако и на фланге ему придется несладко. Имеющий схожий набор сильных качеств его будущий одноклубник по «Рейнджерс» Павел Бучневич потратил три года, чтобы закрепиться в ведущих звеньях клуба. Череповчанина продолжали воспитывать и в нынешнем сезоне. Нельзя быть до конца уверенным, что и следующей осенью у него все будет хорошо.
Бучневич ехал за океан, имея за плечами три хороших сезона в «Северстали» и опыт игры в СКА. Кравцов на его фоне выглядит полуфабрикатом. Челябинец и близко не прокачал свои атакующие таланты по максимуму, чтобы утверждать, что в КХЛ он не может больше прогрессировать. В этом сезоне Виталий больше топтался на месте.
В челябинском клубе сменилось руководство. Там строят новую команду, готовы раскошелиться (по крайней мере, на словах) на Даниса Зарипова и Вячеслава Войнова. Играя рядом с такими мастерами, Кравцов мог бы расти. В «Рейнджерс» на
Примеры юных чеха Хытила и шведа Андерссона, много поигравших за «Хартфорд», убеждают в том, что Кравцов тоже не избежит автобусных маршрутов по городам и весям США. За Виталия пока говорит только высокий номер драфта. Это означают, что шансы ему дадут. Но он, при всем уважении к талантам хоккеиста, не боец, грызущий лед зубами в каждой смене. Для выхода на следующий уровень ему требуется аккуратная доводка. Есть большие сомнения, что в «Рейнджерс» способны это сделать прямо сейчас.