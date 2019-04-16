Два больших русских таланта едут в «Рейнджерс». Что их ждет: НХЛ или АХЛ?

Шестеркин

Источник: РИА

В понедельник вечером портал The Athletic сообщил, что в ближайшее время вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий «Трактора» Виталий Кравцов подпишут контракты с «Рейнджерс». В этой новости нет ничего сенсационного. О том, что оба игрока хотят продолжить карьеру в Северной Америке, было известно не первый месяц. Их текущие соглашения со своими клубами истекают 30 апреля. После этого они вольны выбирать себе путь дальнейшего продолжения карьеры.

Для Шестеркина отъезд в Северную Америку выглядит шагом вперед, несмотря на то, что ему с большой долей вероятности придется начать следующий сезон в АХЛ. В СКА он постоянно делил игровое время с легионерами. Сначала с Микко Коскиненом, а потом с Магнусом Хелльбергом. Только в нынешнем плей-офф россиянин получил шанс быть твердым первым номером. В системе петербургского клуба Шестеркин вышел на определенный уровень, но в последнее время не рос, уперевшись в потолок. Ему по-прежнему не хватает психологической устойчивости. Эта проблема лечится большим количеством игровой практики, которой у него в СКА не было.

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Вспоминается пример Ильи Брызгалова, уехавшего из «Лады» в АХЛ в 21 год. Огромное количество игр, переезды на автобусах, минимум времени на рефлексию и самокопание — данные факторы помогли тольяттинцу со временем закрепиться в НХЛ. Ему для этого потребовалось четыре года. Шестеркин способен пойти по более короткому пути. Он уже сформировавшийся голкипер с опытом игры на всех уровнях, кроме НХЛ. Потеснить легенду клуба Хенрика Лундквиста, у которого еще два года по действующему контракту, нереально.

В Нью-Йорке шведского ветерана чтут как наместника бога на земле и дадут ему спокойно доиграть. Подъем свитера Короля Хенрика под своды «Мэдисон-Сквер-Гардена» лишь вопрос времени. Превзойти своего соотечественника Александра Георгиева, который младше на год, реально уже в тренировочном лагере. У обоих русских вратарей будут двусторонние контракты. Кто окажется послабее, тот и поедет кататься на автобусах в АХЛ.

В этом тоже нет ничего страшного. С этой лиги начинали не только Брызгалов, но и Николай Хабибулин. Евгений Набоков, Семен Варламов, Антон Худобин, Андрей Василевский и сам Георгиев. Еще один молодой талант Илья Самсонов из системы «Вашингтона» весь нынешний сезон провел в АХЛ. Только Сергею Бобровскому с ходу удалось пробиться в основной состав «Филадельфии», где проблемы с вратарями существуют лет 20. За Георгиева пока говорят удачная концовка минувшего регулярного чемпионата и постепенный прогресс. Но кто знает, что будет в следующем сентябре.

Кравцов

Источник: РИА "Новости"

У Кравцова положение дел куда более неоднозначное. Клуб находится в процессе перестройки. Даже если в межсезонье удастся уломать на рынке свободных агентов Артемия Панарина, то по именам конкуренция за места на флангах атаки у «Рейнджерс» не самая серьезная. Особенно на правом краю, где играет челябинец. Нет уверенности, что в 20 лет он сможет в НХЛ проявить себя на позиции центрального, как это было в молодежной сборной на чемпионате мира.

Кравцову не хватает опыта, навыков, умения действовать на «точке» и вести силовую борьбу. Кидать его под Кросби, Бержерона и Тэйвза — натуральное самоубийство. Однако и на фланге ему придется несладко. Имеющий схожий набор сильных качеств его будущий одноклубник по «Рейнджерс» Павел Бучневич потратил три года, чтобы закрепиться в ведущих звеньях клуба. Череповчанина продолжали воспитывать и в нынешнем сезоне. Нельзя быть до конца уверенным, что и следующей осенью у него все будет хорошо.

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Бучневич ехал за океан, имея за плечами три хороших сезона в «Северстали» и опыт игры в СКА. Кравцов на его фоне выглядит полуфабрикатом. Челябинец и близко не прокачал свои атакующие таланты по максимуму, чтобы утверждать, что в КХЛ он не может больше прогрессировать. В этом сезоне Виталий больше топтался на месте. По-хорошему, после тренировочного лагеря ему было бы полезно еще на год задержаться в «Тракторе». Через такую аренду проходят многие европейские игроки в возрасте 18−19 лет.

В челябинском клубе сменилось руководство. Там строят новую команду, готовы раскошелиться (по крайней мере, на словах) на Даниса Зарипова и Вячеслава Войнова. Играя рядом с такими мастерами, Кравцов мог бы расти. В «Рейнджерс» на какой-то стадии его, скорее всего, отправят в АХЛ. Сложно поверить, что за одно межсезонье Виталий сильно прибавит и потянет уровень НХЛ. Пока и по КХЛ в отдельных матчах возникают вопросы.