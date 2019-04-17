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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тодд Маклеллан стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Канадец Тодд Маклеллан назначен главным тренером клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский нападающий Илья Ковальчук, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

По данным СМИ, 51-летний специалист подписал пятилетний контракт, сумма которого составит примерно 25 миллионов долларов и может варьироваться.

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Маклеллан сменил у руля команды соотечественника Уилли Дежардена, об отставке которого было объявлено ранее в апреле. Дежарден работал в «Лос-Анджелесе» в должности исполняющего обязанности главного тренера с ноября прошлого года.

«Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне занял последнее 15-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ, еще в марте потеряв шансы на выход в плей-офф.

Маклеллан ранее на протяжении семи сезонов тренировал «Сан-Хосе», который под его руководством шесть раз пробился в плей-офф, дважды вышел в финал конференции. С 2015 по 2018 год он возглавлял «Эдмонтон», из которого был уволен в ноябре.

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