Тодд Маклеллан стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»

По данным СМИ, 51-летний специалист подписал пятилетний контракт, сумма которого составит примерно 25 миллионов долларов и может варьироваться.
Маклеллан сменил у руля команды соотечественника Уилли Дежардена, об отставке которого было объявлено ранее в апреле. Дежарден работал в «Лос-Анджелесе» в должности исполняющего обязанности главного тренера с ноября прошлого года.
«Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне занял последнее 15-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ, еще в марте потеряв шансы на выход в плей-офф.
Маклеллан ранее на протяжении семи сезонов тренировал «Сан-Хосе», который под его руководством шесть раз пробился в плей-офф, дважды вышел в финал конференции. С 2015 по 2018 год он возглавлял «Эдмонтон», из которого был уволен в ноябре.