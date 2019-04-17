Тодд Маклеллан стал главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»

Источник: Спорт РИА Новости

По данным СМИ, 51-летний специалист подписал пятилетний контракт, сумма которого составит примерно 25 миллионов долларов и может варьироваться.

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Маклеллан сменил у руля команды соотечественника Уилли Дежардена, об отставке которого было объявлено ранее в апреле. Дежарден работал в «Лос-Анджелесе» в должности исполняющего обязанности главного тренера с ноября прошлого года.

«Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне занял последнее 15-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ, еще в марте потеряв шансы на выход в плей-офф.