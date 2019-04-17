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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Яркое рукопожатие Панарина и Кучерова после завершения серии

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие игроков команд, в том числе российских хоккеистов — Артемия Панарина («Коламбус Блю Джекетс») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Команда Джона Тортореллы выиграла серию со счётом 4−0, выбив обладателей Президентского кубка из розыгрыша Кубка Стэнли. Впервые в своей истории «Блю Джекетс» смогли выиграть серию плей-офф.

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Коламбус Блю Джэкетс
7:3
2:1, 2:2, 3:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала17.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжон Купер
Вратари
Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
00:45Райан Макдона
02:26Александр Тексье(Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа)
03:48Пьер-Люк Дюбуа(Адам Кленденинг, Оливер Бьоркстранд)
08:44Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
11:18Никита Кучеров
2-й период
26:28Сет Джонс(Мэтт Дюшен, Кэм Аткинсон)
33:03Седрик Пакетт(Брэйдон Коберн, Ян Рутта)
36:43Зак Веренски
37:52Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
38:46Оливер Бьоркстранд(Пьер-Люк Дюбуа, Скотт Харрингтон)
3-й период
58:07Артемий Панарин
58:26Александр Тексье(Зак Веренски, Ник Фолиньо)
59:51Мэтт Дюшен(Скотт Харрингтон, Дэвид Савар)
Лучшие игроки матча
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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