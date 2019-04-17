«Коламбус» — на коне, «Тампа» — в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?

Источник: AP 2019

Форчек

«Джекетс» вновь выдали активное начало и бросали при любой возможности. За четыре минуты попали по воротам трижды, но этого хватило, чтобы поставить «Тампу» на грань вылета. В обоих результативных эпизодах классно сыграл Дюбуа. В большинстве центр заскринил Василевского, когда дебютную шайбу забросил Тексье. 19-летний француз, раскрвшийся в чемпионате Финляндии, гармонично влился в состав «Жакетов» в плей-офф и задает жару обороне «Болтс». Сам Пьер-Люк был вознагражден за внимательность, и спустя минуту подкараулил за воротами досадный промах Бьоркстранда.

Российский кипер подтащил «Лайтнинг». Андрей не позволил пушке на Nationwide Arena быстро расстрелять весь свой боезапас и предотвратил целый град шайб «Коламбуса».

Интригу в игру вернуло едва собранное Купером сочетание Стэмкос — Чирелли — Кучеров.

После дисквалификации лучший бомбардир лиги был голодным до шайб, но для начала ассистировал партнеру. Их трио сработало в форчеке как единый организм — за пару секунд Энтони «расколол» Джонса, откатил Никите, а тот — Стиву. Капитан эффектно объехал пару «Джекетс» на пути к воротам и попал по ним впервые за четыре матча.

Догонялки

«Тампа» едва ли привыкла к роли догоняющего. Слишком велико было преимущество лидера лиги в регулярке, чтобы не отвыкнуть вырывать победы за счет воли и характера. Парней Купера вряд ли обвинишь в отсутствии самоотдачи.

Если бы не самоотверженная игра полевых, стелившихся под шайбу, у Василевского было бы значительно больше проблем, да и ресурсов едва ли хватало на атаку.

В таких условиях приходится экспериментировать и использовать все подручные средства. Самым эффективным средством становятся нехитрые атаки с ходу. В одной из таких Коберн и Пакетт вернули свою команду в игру, а в другой Брэйден Пойнт конвертировал свою активность в изящный проход и красивое взятие ворот.

«Джекетс» генерировали слишком много опасности и постоянно успевать за полетом огайской мысли просто не хватало сил, поэтому праздновали гости недолго. При розыгрыше пятерка гостей постоянно находилась в движении и поиске оптимального завершения. Все будто было предрешено, и шайбе казалось некуда было деваться, кроме как оказаться в сетке. Именно такое впечатление создавалось после голов Джонса и Бьоркстранда. Слишком легко расчерчивали комбинации по зоне атаки, и в действиях обороняющихся все явственнее присутствовали обреченность. Трудно было поверить, что это та же «Тампа», что набрала 128 очков в регулярном чемпионате.

Дуэль

Противостояние топовых российских киперов стало одной из главных интриг этой серии и подарило нам целую россыпь великолепных спасений.

Как бы круто ни смотрелся в сезоне Василевский, но в его команде привыкли слишком полагаться на его мастерство. Излишняя уверенность в своем вратаре явно подвела «Тампу». При этом от Сергея Бобровского в плей-офф едва ли ожидали чудес, особенно против такого монструозного соперника. В итоге вклад новокузнецкого воспитанника в каждую из побед «Коламбуса» был колоссален. Если бы он хоть на секунду выключился из игры, наказание последовало бы мгновенно, но в решающие моменты Сергей стоял стеной вместе со всей обороной. Три гола в пустые ворота и три залпа пушки стали отличным подарком для зрителей, которые вряд ли поверили в столь сенсационный исход этой серии.