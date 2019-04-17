Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
8Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Коламбус» — на коне, «Тампа» — в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?

Лидер регулярного чемпионата сенсационно в четырех матчах проиграл серию команде Артемия Панарина и Сергея Бобровского. Теперь российские легионеры «Тампы» могут усилить нашу национальную команду на турнире в Словакии.

Наверх
Источник: AP 2019

Форчек

«Джекетс» вновь выдали активное начало и бросали при любой возможности. За четыре минуты попали по воротам трижды, но этого хватило, чтобы поставить «Тампу» на грань вылета. В обоих результативных эпизодах классно сыграл Дюбуа. В большинстве центр заскринил Василевского, когда дебютную шайбу забросил Тексье. 19-летний француз, раскрвшийся в чемпионате Финляндии, гармонично влился в состав «Жакетов» в плей-офф и задает жару обороне «Болтс». Сам Пьер-Люк был вознагражден за внимательность, и спустя минуту подкараулил за воротами досадный промах Бьоркстранда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский кипер подтащил «Лайтнинг». Андрей не позволил пушке на Nationwide Arena быстро расстрелять весь свой боезапас и предотвратил целый град шайб «Коламбуса».

Интригу в игру вернуло едва собранное Купером сочетание Стэмкос — Чирелли — Кучеров.

После дисквалификации лучший бомбардир лиги был голодным до шайб, но для начала ассистировал партнеру. Их трио сработало в форчеке как единый организм — за пару секунд Энтони «расколол» Джонса, откатил Никите, а тот — Стиву. Капитан эффектно объехал пару «Джекетс» на пути к воротам и попал по ним впервые за четыре матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Догонялки

«Тампа» едва ли привыкла к роли догоняющего. Слишком велико было преимущество лидера лиги в регулярке, чтобы не отвыкнуть вырывать победы за счет воли и характера. Парней Купера вряд ли обвинишь в отсутствии самоотдачи.

Если бы не самоотверженная игра полевых, стелившихся под шайбу, у Василевского было бы значительно больше проблем, да и ресурсов едва ли хватало на атаку.

В таких условиях приходится экспериментировать и использовать все подручные средства. Самым эффективным средством становятся нехитрые атаки с ходу. В одной из таких Коберн и Пакетт вернули свою команду в игру, а в другой Брэйден Пойнт конвертировал свою активность в изящный проход и красивое взятие ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Джекетс» генерировали слишком много опасности и постоянно успевать за полетом огайской мысли просто не хватало сил, поэтому праздновали гости недолго. При розыгрыше пятерка гостей постоянно находилась в движении и поиске оптимального завершения. Все будто было предрешено, и шайбе казалось некуда было деваться, кроме как оказаться в сетке. Именно такое впечатление создавалось после голов Джонса и Бьоркстранда. Слишком легко расчерчивали комбинации по зоне атаки, и в действиях обороняющихся все явственнее присутствовали обреченность. Трудно было поверить, что это та же «Тампа», что набрала 128 очков в регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дуэль

Противостояние топовых российских киперов стало одной из главных интриг этой серии и подарило нам целую россыпь великолепных спасений.

Как бы круто ни смотрелся в сезоне Василевский, но в его команде привыкли слишком полагаться на его мастерство. Излишняя уверенность в своем вратаре явно подвела «Тампу». При этом от Сергея Бобровского в плей-офф едва ли ожидали чудес, особенно против такого монструозного соперника. В итоге вклад новокузнецкого воспитанника в каждую из побед «Коламбуса» был колоссален. Если бы он хоть на секунду выключился из игры, наказание последовало бы мгновенно, но в решающие моменты Сергей стоял стеной вместе со всей обороной. Три гола в пустые ворота и три залпа пушки стали отличным подарком для зрителей, которые вряд ли поверили в столь сенсационный исход этой серии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс
7:3
2:1, 2:2, 3:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала17.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжон Купер
Вратари
Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
00:45Райан Макдона
02:26Александр Тексье(Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа)
03:48Пьер-Люк Дюбуа(Адам Кленденинг, Оливер Бьоркстранд)
08:44Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
11:18Никита Кучеров
2-й период
26:28Сет Джонс(Мэтт Дюшен, Кэм Аткинсон)
33:03Седрик Пакетт(Брэйдон Коберн, Ян Рутта)
36:43Зак Веренски
37:52Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
38:46Оливер Бьоркстранд(Пьер-Люк Дюбуа, Скотт Харрингтон)
3-й период
58:07Артемий Панарин
58:26Александр Тексье(Зак Веренски, Ник Фолиньо)
59:51Мэтт Дюшен(Скотт Харрингтон, Дэвид Савар)
Лучшие игроки матча
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Криштиану — новая жертва «Аякса»
Малкин много говорил, но не смог заиграть. «Питтсбург» вылетел
ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги
«Каролина» не рассчитывает на Свечникова после нокаута Овечкина
Аллегри сказал президенту «Ювентуса», что останется в клубе
Футболист «Спартака» заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь