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10:43 (мск), источник: Sport24

Малкин толкал мотивационные речи, но не смог заиграть, как в 2008-м. Спасать «Питтсбург» было некому

«Пингвинз» так ни разу и не победили в этом плей-офф.

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Источник: AP 2019

После второго поражения в серии с «Айлендерс» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин толкнул в раздевалке мотивационную речь. Суть ее была проста — «Пингвинз» надо взять один матч? в этом случае серия может пойти по совершенно другому сценарию.

После поражения это прозвучит не слишком позитивно, но у нас отличная команда. Верю в наш состав. Верю, что мы можем измениться. Нужно только взять одну игру, и тогда посмотрим, что будет дальше.
Евгений Малкин, нападающий «Питтсбург Пингвинз»

Но в третьей игре «Пенс» сгорели со счетом 1:4, а их шансы на камбэк четко сформулировал бывший форвард «Пингвинов» Эрик Кристенсен:

«Кросби и Малкин в плохой форме, про Кессела мы даже не вспоминаем уже. Кто еще может спасти “Питтсбург”? Максимум команда может зацепить один матч. Шанс на камбэк есть, если только Кросби и Малкин заиграют, как в плей-офф-2008. Предпосылок к этому сейчас нет».

Увы, с 2008-го прошло уже 11 лет, сегодняшние Джино и Сид, а также их партнеры по команде к камбэку были совсем не готовы. Да, на первой же минуте четвертой встрече Кросби выковырял шайбу у борта и отдал голевой пас на Джейка Гюнцеля, набрав свое первое очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Но это был не первый, а последний аккорд капитана «Питтсбурга».

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Уже через полторы минуты Крис Летанг подарил «Нью-Йорку» выход «2 в 1» и Мэтью Барзэл на пару с Джорданом Эберле организовали ответку.

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А перед перерывом Маркус Петтерссон был первым на шайбе в своей зоне, но проиграл борьбу за нее немцу Тому Кюнхаклю. Дальше последовал пас на пятак, где хозяева забыли Брока Нелсона — так был забит победный гол в этой серии.

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Во второй двадцатиминутке «Питтбсург» сделал многое, чтобы перевернуть ход матча, нанес 14 бросков по воротам Робина Ленера, но швед был провел этот игровой отрезок идеально. Смотришь, как этот парень и его команда зажигают в ныненшнем сезоне и не веришь, что еще в прошлом году у скандинава было диагностировано биполярное расстройство с маниакальными фазами и он хотел покончить с собой. Страшная история с счастливым концом.

Подтаскивал Ленер и в третьем периоде, в итоге дотащив «Островитян» до последней минуты, на которой Джош Бейли дал мастер класс на тему: «Бросок с разоворота по пустым воротам через всю площадку».

Остается только порадоваться за Барри Тротца, который после чемпионского сезона с «Вашингтоном» быстро нашел себя в другом клубе, и констатировать, что в НХЛ официально закончилась эпоха «Питтсбурга».

Прошлогодний вылет во втором раунде еще можно было объяснить усталостью — до этого «Пингвины» два года подряд брали Кубок Стэнли, играя в хоккей до середины июня. Но провал этого плей-офф неизбежно должен привести к перестройке клуба из Пенсильвании. Другого пути у «Питтсбурга» просто нет.

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Питтсбург Пингвинз
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала17.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанБарри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)Робин Ленер
1-й период
00:35Джейк Гюнтцель(Сидни Кросби, Джаред Маккэн)
02:09Джордан Эберле(Мэтью Барзал, Скотт Мэйфилд)
06:39Командный штраф
14:29Мэтью Барзал
18:06Брок Нельсон(Джош Бэйли, Том Кюнхакль)
2-й период
27:55Том Кюнхакль
30:33Патрик Хернквист
30:33Патрик Хернквист
30:33Робин Ленер
3-й период
45:55Райан Пулок
48:07Ник Бьюгстад
59:22Джош Бэйли(Валттери Филппула)
Лучшие игроки матча
Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Джейк Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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