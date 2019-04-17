Малкин толкал мотивационные речи, но не смог заиграть, как в 2008-м. Спасать «Питтсбург» было некому

Источник: AP 2019

После второго поражения в серии с «Айлендерс» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин толкнул в раздевалке мотивационную речь. Суть ее была проста — «Пингвинз» надо взять один матч? в этом случае серия может пойти по совершенно другому сценарию.

После поражения это прозвучит не слишком позитивно, но у нас отличная команда. Верю в наш состав. Верю, что мы можем измениться. Нужно только взять одну игру, и тогда посмотрим, что будет дальше. Евгений Малкин, нападающий «Питтсбург Пингвинз»

Но в третьей игре «Пенс» сгорели со счетом 1:4, а их шансы на камбэк четко сформулировал бывший форвард «Пингвинов» Эрик Кристенсен:

«Кросби и Малкин в плохой форме, про Кессела мы даже не вспоминаем уже. Кто еще может спасти “Питтсбург”? Максимум команда может зацепить один матч. Шанс на камбэк есть, если только Кросби и Малкин заиграют, как в плей-офф-2008. Предпосылок к этому сейчас нет».

Увы, с 2008-го прошло уже 11 лет, сегодняшние Джино и Сид, а также их партнеры по команде к камбэку были совсем не готовы. Да, на первой же минуте четвертой встрече Кросби выковырял шайбу у борта и отдал голевой пас на Джейка Гюнцеля, набрав свое первое очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Но это был не первый, а последний аккорд капитана «Питтсбурга».

Уже через полторы минуты Крис Летанг подарил «Нью-Йорку» выход «2 в 1» и Мэтью Барзэл на пару с Джорданом Эберле организовали ответку.

А перед перерывом Маркус Петтерссон был первым на шайбе в своей зоне, но проиграл борьбу за нее немцу Тому Кюнхаклю. Дальше последовал пас на пятак, где хозяева забыли Брока Нелсона — так был забит победный гол в этой серии.

Во второй двадцатиминутке «Питтбсург» сделал многое, чтобы перевернуть ход матча, нанес 14 бросков по воротам Робина Ленера, но швед был провел этот игровой отрезок идеально. Смотришь, как этот парень и его команда зажигают в ныненшнем сезоне и не веришь, что еще в прошлом году у скандинава было диагностировано биполярное расстройство с маниакальными фазами и он хотел покончить с собой. Страшная история с счастливым концом.

Подтаскивал Ленер и в третьем периоде, в итоге дотащив «Островитян» до последней минуты, на которой Джош Бейли дал мастер класс на тему: «Бросок с разоворота по пустым воротам через всю площадку».

Остается только порадоваться за Барри Тротца, который после чемпионского сезона с «Вашингтоном» быстро нашел себя в другом клубе, и констатировать, что в НХЛ официально закончилась эпоха «Питтсбурга».

Прошлогодний вылет во втором раунде еще можно было объяснить усталостью — до этого «Пингвины» два года подряд брали Кубок Стэнли, играя в хоккей до середины июня. Но провал этого плей-офф неизбежно должен привести к перестройке клуба из Пенсильвании. Другого пути у «Питтсбурга» просто нет.