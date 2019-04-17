«Тампа» установила исторический антирекорд в НХЛ

Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями Президентс Трофи (победителями регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую. В минувшей регулярке «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.