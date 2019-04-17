«Тампа» установила исторический антирекорд в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда
Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.
«Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями Президентс Трофи (победителями регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), вылетевшими из стартового раунда
«Коламбус» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, забронировав путёвку в
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
|00:45
|Райан Макдона
|02:26
|Александр Тексье(Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа)
|03:48
|Пьер-Люк Дюбуа(Адам Кленденинг, Оливер Бьоркстранд)
|08:44
|Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
|11:18
|Никита Кучеров
|26:28
|Сет Джонс(Мэтт Дюшен, Кэм Аткинсон)
|33:03
|Седрик Пакетт(Брэйдон Коберн, Ян Рутта)
|36:43
|Зак Веренски
|37:52
|Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
|38:46
|Оливер Бьоркстранд(Пьер-Люк Дюбуа, Скотт Харрингтон)
|58:07
|Артемий Панарин
|58:26
|Александр Тексье(Зак Веренски, Ник Фолиньо)
|59:51
|Мэтт Дюшен(Скотт Харрингтон, Дэвид Савар)
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0