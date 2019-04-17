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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НХЛ осудили пост брата Свечникова с угрозами после нокаута от Овечкина

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) раскритиковал реакцию нападающего «Детройта» Евгения Свечникова на драку его брата Андрея с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

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Евгений после драки опубликовал в своем аккаунте Instagram фразу из известного фильма ужасов «Кошмар на улизе Вязов», где главным героем был маньяк Фредди Крюгер. «Раз, два Фредди идет за тобой, Александр Овечкин».

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«Глупый пост. На него будет соответствующая реакция», — приводит слова Дэйли журналист TVA Sports Рено Лавуа в своем аккаунте в Twitter.

Во вторник «Каролина» на своей площадке в третьем матче серии до четырех побед разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Свечников и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода. Овечкин отправил Свечникова в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Форвард «Каролины» не вернулся на лед до конца матча.

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