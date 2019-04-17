В НХЛ осудили пост брата Свечникова с угрозами после нокаута от Овечкина

Евгений после драки опубликовал в своем аккаунте Instagram фразу из известного фильма ужасов «Кошмар на улизе Вязов», где главным героем был маньяк Фредди Крюгер. «Раз, два Фредди идет за тобой, Александр Овечкин».

Во вторник «Каролина» на своей площадке в третьем матче серии до четырех побед разгромила «Вашингтон» со счетом 5:0. Свечников и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин устроили драку на 11-й минуте первого периода. Овечкин отправил Свечникова в нокаут, после которого тот смог покинуть площадку только в сопровождении медицинского персонала. Форвард «Каролины» не вернулся на лед до конца матча.