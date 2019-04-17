Триумф «Коламбуса» — победа смелости над трусостью. Команда Панарина пошла на риск и вошла в историю

Источник: Спорт-Экспресс

А ведь «Коламбуса» вообще могло не быть в плей-офф. И я говорю даже о не концовке регулярки, когда «Джекетс» здорово накатили на финиш и отправили в отпуск «Монреаль». Я говорю о феврале, когда-то ли генменеджер Ярмо Кекяляйнен, то ли кто повыше в структуре клуба принял решение, которое, как выяснилось сегодня после выноса «Тампы», повернуло ход истории НХЛ.

Проще всего было выбросить белый флаг, не мучиться с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, обменять их, заявить о перестройке и еще с десяток лет ждать хорошего шанса пройти хотя бы раунд плей-офф. Зачем рисковать?

К счастью, в хоккейном мире есть храбрые люди. Кекяляйнен поставил на кон свою работу — «Коламбус» мог остаться без плей-офф, а летом — без топ-игроков да еще и без пиков и проспектов, которых пришлось отдать, чтобы выменять лидеров «Оттавы» Мэтта Дюшена и Райана Дзингела. Поставил — и победил.

Про позор «Тампы», которая не сыграла и в половину своих возможностей, уже написано много — и будет написано не меньше. Но не похвалить того, кто свалил энхаэловского Голиафа, тоже нельзя.

8:2, 4:0, 5:1. Вы помните, что это за счета? Так «Тампа» громила «Коламбус» в регулярке. В двух первых случаях издеваясь над Бобровским и заставляя его срываться и со скандалом уходить в раздевалку. Однако Джон Торторелла и его команда в очередной раз показали, что все, что происходило до старта плей-офф, не имеет ни малейшего значения.

Рекорды «Тампы»? Рекорды Никиты Кучерова? Очки Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта? Ерунда все это.

Одним камбэком в первом матче Торторелла заставил Джона Купера и «Лайтнинг» задрожать. Фаворит, вдруг поняв, что может в этой серии проиграть, так больше и не отошел от шока до конца серии. А Тортс со своим прямолинейным хоккеем, разбавленным к плей-офф мастерством не только Панарина, но и Дюшена, без проблем дожал «Тампу». Насколько тряслись руки звезд «Молний», что вместо даже попытки спастись в четвертой игре они получили три шайбы в оставленные Андреем Василевским ворота?

Триумф «Коламбуса» — это победа смелости над трусостью. Победа чемпионского духа над лузерством. Причем на всех уровнях: менеджерском, тренерском, игровом.

Никто не стал складывать в бессилии руки, когда было тяжело. Ведь можно было еще прошлым летом сказать «нам нечего ловить в этом сезоне» и обменять лидеров, что лишило бы «Коламбус» шанса вообще попасть в плей-офф. Или сделать это в феврале, чтобы избавиться от скандального шлейфа ситуации с российскими звездами. Или перед стартом серии с «Тампой» заявить «мы и так попали в плей-офф, соперник очень силен».

Но тот же Панарин все время повторял, что в «Джекетс» не думают о мощи «Лайтнинг». Мол, если ставить высокие цели, то все равно придется обыгрывать всех, и какая разница, с кого начинать? Эти слова казались обычной попыткой уйти от настоящего ответа — однако Торторелла действительно заставил своих парней забыть о том, какие крутые хоккеисты им противостоят.