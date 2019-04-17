Триумф «Коламбуса» — победа смелости над трусостью. Команда Панарина пошла на риск и вошла в историю
Итоги сенсационной серии первого раунда Кубка Стэнли между «Блю Джекетс» и «Лайтнинг».
Итоги сенсационной серии первого раунда Кубка Стэнли между «Блю Джекетс» и «Лайтнинг».
А ведь «Коламбуса» вообще могло не быть в
Проще всего было выбросить белый флаг, не мучиться с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, обменять их, заявить о перестройке и еще с десяток лет ждать хорошего шанса пройти хотя бы раунд
К счастью, в хоккейном мире есть храбрые люди. Кекяляйнен поставил на кон свою работу — «Коламбус» мог остаться без
Про позор «Тампы», которая не сыграла и в половину своих возможностей, уже написано много — и будет написано не меньше. Но не похвалить того, кто свалил энхаэловского Голиафа, тоже нельзя.
8:2, 4:0, 5:1. Вы помните, что это за счета? Так «Тампа» громила «Коламбус» в регулярке. В двух первых случаях издеваясь над Бобровским и заставляя его срываться и со скандалом уходить в раздевалку. Однако Джон Торторелла и его команда в очередной раз показали, что все, что происходило до старта
Рекорды «Тампы»? Рекорды Никиты Кучерова? Очки Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта? Ерунда все это.
Одним камбэком в первом матче Торторелла заставил Джона Купера и «Лайтнинг» задрожать. Фаворит, вдруг поняв, что может в этой серии проиграть, так больше и не отошел от шока до конца серии. А Тортс со своим прямолинейным хоккеем, разбавленным к
Триумф «Коламбуса» — это победа смелости над трусостью. Победа чемпионского духа над лузерством. Причем на всех уровнях: менеджерском, тренерском, игровом.
Никто не стал складывать в бессилии руки, когда было тяжело. Ведь можно было еще прошлым летом сказать «нам нечего ловить в этом сезоне» и обменять лидеров, что лишило бы «Коламбус» шанса вообще попасть в
Но тот же Панарин все время повторял, что в «Джекетс» не думают о мощи «Лайтнинг». Мол, если ставить высокие цели, то все равно придется обыгрывать всех, и какая разница, с кого начинать? Эти слова казались обычной попыткой уйти от настоящего ответа — однако Торторелла действительно заставил своих парней забыть о том, какие крутые хоккеисты им противостоят.
Эта серия уже навсегда войдет в кубковую классику НХЛ — как бы ни сложилась судьба «Коламбуса» в
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|Андрей Василевский(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
|00:45
|Райан Макдона
|02:26
|Александр Тексье(Сет Джонс, Пьер-Люк Дюбуа)
|03:48
|Пьер-Люк Дюбуа(Адам Кленденинг, Оливер Бьоркстранд)
|08:44
|Стивен Стэмкос(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
|11:18
|Никита Кучеров
|26:28
|Сет Джонс(Мэтт Дюшен, Кэм Аткинсон)
|33:03
|Седрик Пакетт(Брэйдон Коберн, Ян Рутта)
|36:43
|Зак Веренски
|37:52
|Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
|38:46
|Оливер Бьоркстранд(Пьер-Люк Дюбуа, Скотт Харрингтон)
|58:07
|Артемий Панарин
|58:26
|Александр Тексье(Зак Веренски, Ник Фолиньо)
|59:51
|Мэтт Дюшен(Скотт Харрингтон, Дэвид Савар)
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0