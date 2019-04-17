Голы Русского Танка — приговор для клуба из США. Команда Тарасенко слила два домашних матча подряд
«Сент-Луис» разбазарил серьезное преимущество в серии.
«Сент-Луис» разбазарил серьезное преимущество в серии.
«Цель всегда одна, но не хочется сейчас ничего загадывать. Все в любой момент может перевернуться с ног на голову. И нынешний сезон “Сент-Луиса”, который мы так неудачно начали, это доказывает. Поэтому стараемся двигаться от игры к игре. Могу заверить лишь в том, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли».
Как же прав был российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, философствуя перед стартом нынешнего
В розыгрыше Кубка Стэнли у «Музыкантов» пока все складывается с точностью до наоборот. Серию против «Нэвшилла» они начали с двух выездных побед подряд, и возвращались домой, чтобы оформить выход в следующий раунд или, как минимум, вплотную приблизиться к решению этой задачи. В итоге, не получилось ни то, ни другое. В воскресенье они сгорели со счетом 3:6, а во вторник позволили «Предаторз» сравнять счет в этом противостоянии.
Главными героями первых 40 минут четвертой игры стали голкиперы. Джордан Биннингтон и Коннор Хеллебайк на двоих потащили 43 броска, ко второму перерыву оставив зрителей без голов. Посмотрите, хотя бы, вот на это спасение Биннингтона — «Виннипег» просто разорвал соперника и если бы не 25-летний вратарь, который еще в конце 2018-го прозябал в АХЛ, счет точно был бы открыт.
А чем хуже этот сэйв плечом от Хеллебайка? Кажется, Роберт Томас уже придумывал, как будет праздновать заброшенную шайбу.
Прервать засуху помогло большинство, заработанное «Сент-Луисом» за полминуты до конца второго периода. Реализовали его хоккеисты «Блюз» уже в периоде номер три — розыгрыш лишнего у них не сказать, чтобы сильно ладился, в итоге Тарасенко, получив шайбу Алекса Пьетранжело, закатился в левый круг вбрасывания и точно стрельнул по воротам «Виннипега».
В такой малорезультативной игре гол Русского Танка вполне мог стать победным, но все испортил Марк Шайфли. Второй бомбардир «Джетс» в регулярном чемпионате сам завез шайбу в зону, поделился ей с Кайлом Коннором и успел накатить на пятак, чтобы замкнуть передачу от партнера.
Соперники впервые в этой серии ушли в овертайм, который продолжался чуть больше шести минут. «Виннипег» унесся в контратаку, в которой Шайфли снова продемонстировал удивительную самостоятельность — бросил, забрал отскок и выдал идеальный пас на Коннора.
«Джетс» побеждают 2:1 и сравнивают счет в серии. В этом противостоянии команды пока упорно отказываются побеждать на своем льду. Другая тенденция — матчи нынешнего
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Джордан Биннингтон
|Коннор Хеллебайк
|12:12
|Дэвид Перрон
|39:28
|Матье Перро
|40:35
|Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Райан О`Райлли)
|47:33
|Марк Шайфли(Кайл Коннор, Блэйк Уилер)
|56:19
|Матье Перро
|66:02
|Кайл Коннор(Марк Шайфли, Блэйк Уилер)
Кайл Коннор (Виннипег Джетс), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Марк Шайфли (Виннипег Джетс)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0