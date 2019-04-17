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11:23 (мск), источник: Sport24

Голы Русского Танка — приговор для клуба из США. Команда Тарасенко слила два домашних матча подряд

«Сент-Луис» разбазарил серьезное преимущество в серии.

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Источник: AP 2019

«Цель всегда одна, но не хочется сейчас ничего загадывать. Все в любой момент может перевернуться с ног на голову. И нынешний сезон “Сент-Луиса”, который мы так неудачно начали, это доказывает. Поэтому стараемся двигаться от игры к игре. Могу заверить лишь в том, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке Стэнли».

Как же прав был российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, философствуя перед стартом нынешнего плей-офф. Действительно, кому как ни Русскому Танку и его команде знать, насколько изменчива бывает погода в Национальной хоккейной лиге. Именно «Блюзмены» в регулярке-2018/2019 совершили главный «переворот с ног на голову», превратившись из последней команды чемпионата в третий клуб Запада. Яркий пример того, что в НХЛ и невозможное возможно.

В розыгрыше Кубка Стэнли у «Музыкантов» пока все складывается с точностью до наоборот. Серию против «Нэвшилла» они начали с двух выездных побед подряд, и возвращались домой, чтобы оформить выход в следующий раунд или, как минимум, вплотную приблизиться к решению этой задачи. В итоге, не получилось ни то, ни другое. В воскресенье они сгорели со счетом 3:6, а во вторник позволили «Предаторз» сравнять счет в этом противостоянии.

Главными героями первых 40 минут четвертой игры стали голкиперы. Джордан Биннингтон и Коннор Хеллебайк на двоих потащили 43 броска, ко второму перерыву оставив зрителей без голов. Посмотрите, хотя бы, вот на это спасение Биннингтона — «Виннипег» просто разорвал соперника и если бы не 25-летний вратарь, который еще в конце 2018-го прозябал в АХЛ, счет точно был бы открыт.

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А чем хуже этот сэйв плечом от Хеллебайка? Кажется, Роберт Томас уже придумывал, как будет праздновать заброшенную шайбу.

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Прервать засуху помогло большинство, заработанное «Сент-Луисом» за полминуты до конца второго периода. Реализовали его хоккеисты «Блюз» уже в периоде номер три — розыгрыш лишнего у них не сказать, чтобы сильно ладился, в итоге Тарасенко, получив шайбу Алекса Пьетранжело, закатился в левый круг вбрасывания и точно стрельнул по воротам «Виннипега».

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В такой малорезультативной игре гол Русского Танка вполне мог стать победным, но все испортил Марк Шайфли. Второй бомбардир «Джетс» в регулярном чемпионате сам завез шайбу в зону, поделился ей с Кайлом Коннором и успел накатить на пятак, чтобы замкнуть передачу от партнера.

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Соперники впервые в этой серии ушли в овертайм, который продолжался чуть больше шести минут. «Виннипег» унесся в контратаку, в которой Шайфли снова продемонстировал удивительную самостоятельность — бросил, забрал отскок и выдал идеальный пас на Коннора.

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«Джетс» побеждают 2:1 и сравнивают счет в серии. В этом противостоянии команды пока упорно отказываются побеждать на своем льду. Другая тенденция — матчи нынешнего плей-офф, в которых забивает Владимир Тарасенко, заканчиваются поражениями «Сент-Луиса». Чтобы выйти во второй раунд «Блюзменам», скорее всего, предстоит сломать обе эти традиции.

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Сент-Луис Блюз
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала17.04.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиПол Морис
Вратари
Джордан БиннингтонКоннор Хеллебайк
1-й период
12:12Дэвид Перрон
2-й период
39:28Матье Перро
3-й период
40:35Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Райан О`Райлли)
47:33Марк Шайфли(Кайл Коннор, Блэйк Уилер)
56:19Матье Перро
Овертайм
66:02Кайл Коннор(Марк Шайфли, Блэйк Уилер)
Лучшие игроки матча
Кайл Коннор (Виннипег Джетс), Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз), Марк Шайфли (Виннипег Джетс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис Блюз
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