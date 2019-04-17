Новый тренер для Ковальчука. Он брал Кубок Стэнли и рвал сборную Знарка в финале чемпионата мира

Во вторник генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блейк объявил о назначении главным тренером команды Тодда Маклеллана. 51-летний канадец подписал с клубом из Калифорнии многолетний контракт, став 29-м коучем в истории франшизы.

Российских болельщиков это событие интересует, прежде всего, с точки зрения будущего Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион не сработался с предыдущим тренером «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарденом, теперь ему предстоит попробовать найти общий язык с другим канадцем. Новость о подписании контракта с Маклелланом русский форвард узнал на следующий день после своего 36-летия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwTxhQ_lkv8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwTxhQ_lkv8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-16T08:01:27+00:00">16 Апр 2019 в 1:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько фактов, которые помогут понять, кто же такое Маклеллан:

На драфте НХЛ 1986 года Тодд был выбран в пятом раунде и в итоге провел в лучшей лиге мира всего пять матчей. На второй год после дебюта в составе «Нью-Йорк Айлендерс» он объявил о завершении карьеру. Причина — травмы плеча, которые мучили Маклеллана еще с юности.

Тренерский путь канадца начинался в Нидерландах, где он какое-то время исполнял роль играющего тренера. В 1992 году Тодд вернулся в Канаду, год отработал в клубе «Норт Баттлфорд Норт Старз», а затем возглавил юниорскую команду Западной хоккейной лиги «Свифт Каррент Бронкос». Восемь сезонов, восемь выходов в плей-офф, звания лучшего руководителя и лучшего тренера лиги — впечатляющий старт.

Далее Маклеллан попал в систему «Миннесоты». Сначала он принял один фарм-клуб «Дикарей» — «Кливленд Ламберджекс», а затем переместился в новый — «Хьюстон Аэрос», который выступает в АХЛ. Пару лет работы и канадец поднимает над головой главный трофей второй по статусу североамериканской лиги — «Кубок Колдера».

В 2005-м на успешного специалиста обратил внимание главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок — он пригласил Маклеллана в тренерский штаб, поручив отвечать за нападение. Итог их совместной работы получился впечатляющим — два Президентских кубка и один Кубок Стэнли. После завоевания главного трофея НХЛ Маклеллан отправился в самостоятельно плавание.

В качестве главного тренера Тодд на данный момент отработал в НХЛ 10 полных сезонов. В 806 играх его команды одержали 434 победы — это 11-й результат среди всех действующих тренеров. Продуктивность Маклеллана оценить очень просто: в семи из десяти случаев он выводил свои команды в плей-офф. Канадец поиграл в розыгрыше Кубка Стэнли и с «Сан-Хосе», и с «Эдмонтоном», его статистика в кубковых матчах — 75 игр и 37 побед. Добавьте сюда Президентский кубок, завоеванный тренером с «Шаркс», пару побед в Тихоокеанском дивизионе, а также два финала Западной конференции и станет очевидно, что «Лос-Анджелес» выбрал очень серьезного специалиста.

За первые четыре сезона в должности главного тренера Маклеллан одержал 195 побед — это абсолютно лучший результат в истории НХЛ. Тодд номинировался на приз лучшему тренеру лиги «Джек Адамс Трофи», а в 2016-м руководил сборной Северной Америки на Кубке мира — тогда команда, составленная из молодых звезд США и Канады, хлопнула финнов и шведов и чуть не оставила без полуфинала сборную России.

«Самая российская» история в биографии Маклеллана — чемпионат мира-2015. В апреле того года, за неделю до увольнения Тодда из «Сан-Хосе», стало известно, что именно он повезет сборную Канады на первенство планеты. Скептическое отношение североамериканцев к этому турниру хорошо известно, но в Чехию «Кленовые листья» привезли мощный состав с Кросби, Спеццой, Жиру и другими звездами. До этого канадцы семь лет не выигрывали золото ЧМ и собирались исправить чудовищную, на их взгляд, несправедливость.

С задачей они справились уверенно. На групповом этапе команда Маклеллана показала стопроцентный результат, отгрузив соперникам 49 шайб за семь матчей. В плей-офф канадцы продолжили разрывать соперников — белорусы и чехи на двоих получили 11 голов, сами не забив ни одного. Казалось, остановить «Кленовых листьев» способна только сборная России — команда Олега Знарка, выигравшая предыдущее первенство планеты, шла по турниру не так уверенно, но к играм на вылет, вроде бы, раскочегарилась, вырвав победу у шведов и всухую хлопнув американцев.

Финал стал большим разочарованием для российских болельщиков. Канадцы отказались от классической для себя тактики стартового штурма, ограничившись в первом периоде всего одной шайбой. Зато во втором они огорчили Сергея Бобровского еще пару раз, а в третьем добили соперника тремя голами. Маклеллан вчистую переиграл Знарка, убаюкав россиян в стартовые 20 минут и уничтожив их в оставшиеся 40.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HqHbHsMDUhg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам не нужна была дополнительная мотивация в этом матче, но российские хоккеисты добавили нам эмоций во время разминки своими взглядами. Игроки взяли этот настрой и показали все на льду. Это была не победа со счетом 3:2, а уничтожение со счетом 6:1, и это удовлетворяет. Исторический год для нас, мы писали новую историю», — после финала Маклеллан был абсолютно счастлив.