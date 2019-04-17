Новый тренер для Ковальчука. Он брал Кубок Стэнли и рвал сборную Знарка в финале чемпионата мира
Сработается ли олимпийский чемпион с Тоддом Маклелланом?
Сработается ли олимпийский чемпион с Тоддом Маклелланом?
Во вторник генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блейк объявил о назначении главным тренером команды Тодда Маклеллана. 51-летний канадец подписал с клубом из Калифорнии многолетний контракт, став 29-м коучем в истории франшизы.
Российских болельщиков это событие интересует, прежде всего, с точки зрения будущего Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион не сработался с предыдущим тренером «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарденом, теперь ему предстоит попробовать найти общий язык с другим канадцем. Новость о подписании контракта с Маклелланом русский форвард узнал на следующий день после своего 36-летия.
Несколько фактов, которые помогут понять, кто же такое Маклеллан:
На драфте НХЛ 1986 года Тодд был выбран в пятом раунде и в итоге провел в лучшей лиге мира всего пять матчей. На второй год после дебюта в составе «Нью-Йорк Айлендерс» он объявил о завершении карьеру. Причина — травмы плеча, которые мучили Маклеллана еще с юности.
Тренерский путь канадца начинался в Нидерландах, где он
Далее Маклеллан попал в систему «Миннесоты». Сначала он принял один
В 2005-м на успешного специалиста обратил внимание главный тренер «Детройта» Майк Бэбкок — он пригласил Маклеллана в тренерский штаб, поручив отвечать за нападение. Итог их совместной работы получился впечатляющим — два Президентских кубка и один Кубок Стэнли. После завоевания главного трофея НХЛ Маклеллан отправился в самостоятельно плавание.
В качестве главного тренера Тодд на данный момент отработал в НХЛ 10 полных сезонов. В 806 играх его команды одержали 434 победы — это 11-й результат среди всех действующих тренеров. Продуктивность Маклеллана оценить очень просто: в семи из десяти случаев он выводил свои команды в
За первые четыре сезона в должности главного тренера Маклеллан одержал 195 побед — это абсолютно лучший результат в истории НХЛ. Тодд номинировался на приз лучшему тренеру лиги «Джек Адамс Трофи», а в 2016-м руководил сборной Северной Америки на Кубке мира — тогда команда, составленная из молодых звезд США и Канады, хлопнула финнов и шведов и чуть не оставила без полуфинала сборную России.
«Самая российская» история в биографии Маклеллана — чемпионат мира-2015. В апреле того года, за неделю до увольнения Тодда из «Сан-Хосе», стало известно, что именно он повезет сборную Канады на первенство планеты. Скептическое отношение североамериканцев к этому турниру хорошо известно, но в Чехию «Кленовые листья» привезли мощный состав с Кросби, Спеццой, Жиру и другими звездами. До этого канадцы семь лет не выигрывали золото ЧМ и собирались исправить чудовищную, на их взгляд, несправедливость.
С задачей они справились уверенно. На групповом этапе команда Маклеллана показала стопроцентный результат, отгрузив соперникам 49 шайб за семь матчей. В
Финал стал большим разочарованием для российских болельщиков. Канадцы отказались от классической для себя тактики стартового штурма, ограничившись в первом периоде всего одной шайбой. Зато во втором они огорчили Сергея Бобровского еще пару раз, а в третьем добили соперника тремя голами. Маклеллан вчистую переиграл Знарка, убаюкав россиян в стартовые 20 минут и уничтожив их в оставшиеся 40.
«Нам не нужна была дополнительная мотивация в этом матче, но российские хоккеисты добавили нам эмоций во время разминки своими взглядами. Игроки взяли этот настрой и показали все на льду. Это была не победа со счетом 3:2, а уничтожение со счетом 6:1, и это удовлетворяет. Исторический год для нас, мы писали новую историю», — после финала Маклеллан был абсолютно счастлив.
Капитанил в той сборной России как раз Илья Ковальчук, но Маклеллан вряд запомнил будущего олимпийского чемпиона. В решающей игре форвард четвертого звена провел на льду всего 12 минут и результативными действиями не отметился. Теперь им предстоит познакомиться поближе, если, конечно, Илья летом не решит сменить команду или такой вариант не предложат ему сами «Короли».