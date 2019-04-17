«Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду. Я давно не играл за сборную». Малкин — о причинах вылета, фаворитах Кубка Стэнли и ЧМ

Источник: AP 2019

Евгений Малкин: «Обязаны были забивать. Вся вина лежит на нас»

— Игра была равная. Надо отдать должное «Айлендерс», они выступали здорово, — рассуждает Малкин. — Отлично подготовились, превзошли нас в системе. Очень тяжело было играть в их зоне. Постоянно давление, вечно кто-то сидит на твоих плечах.

Может, у «Айлендерс» было чуть больше желания. Видно, как они хотели выиграть. Хотя и наша команда здорово провела первый матч, да и сейчас выступала достойно. Самой малости не хватило. Могла игра повернуться в другую сторону. А возьми мы первый матч в овертайме, все могло сложиться иначе.

— Почему «Питтсбург» в трех последних поединках серии забил лишь по одному голу?

— Да, мы сознавали, что такая игра будет и что «Айлендерс» пропустили меньше всех в лиге за весь чемпионат. Поэтому готовились к этому. Понимали, что много шайб не забросим.

Но это зона ответственности нападающих. Конкретно моя. Были шансы, мы играли восемь минут в большинстве. Обязаны были забивать. Такова наша обязанность. Мы с ней не справились. Поэтому вся вина лежит на нас.

— Да, моменты у вас были отличные. В пустые ворота не забивали, они блокировали шайбы, и в голкипера попадали. Чего же не хватило?

— Если сказать, что везения, это будет глупо. Четыре подряд матча проиграть — нельзя все на везение сваливать.

Вот такие моменты и решают судьбу плей-офф. Одна штанга — серия повернулась в другую сторону. Может, мы недостаточно концентрировались.

Но, повторю, игроки «Айлендерс» хорошо блокировали броски. Когда ты бросаешь, а под тебя кидается соперник, тяжело что-то сделать. Он ловит ее любой частью тела.

А штанга… У всех бывает. Не сказать, что мы их обстучали в серии. Там одна только была. Тоже нельзя сказать, что нам не повезло. У них и вратарь неплохо сыграл. Вот так все вместе сошлось.

«Сложно выиграть Кубок Стэнли. Очень сложно!»

— Это очень неожиданный плей-офф. «Тампа» победила в 62 матчах, но проиграла «Коламбусу» четыре раза подряд. «Питтсбург» считался крутым, однако попал под «Айлендерс». Два фаворита влетели с общим счетом 0−8. Это о чем говорит?

— О том, что сложно выиграть Кубок Стэнли. Очень сложно! Все команды равны. У всех огромное желание. Перед плей-офф все начинается с нуля. Нет фаворитов.

Эксперты смотрят на статистику, кому-то отдают предпочтение. А на самом деле мы видим, что любая команда может обыграть кого угодно.

— Вот и «Калгари» на Западе проигрывает «Колорадо», который стал восьмым.

— «Вашингтон» уступил «Каролине» в третьем матче со счетом 0:5. Тоже небольшой сюрприз. Поэтому надо попадать в плей-офф из года в год. Стараться, доказывать.

Тут много нюансов, ведь регулярный чемпионат длинный. Зависит, у кого сколько было травм, кто более свежий. «Коламбус» сделал хорошие обмены перед дедлайном. Долго не мог найти свою игру. Но в последний момент прибавил, прорвался в плей-офф. И с этой уверенностью прошел «Тампу».

— Это самая большая неожиданность в истории НХЛ.

— Потому что на ребятах не было никакого давления. Они здорово выложились, тренер им давал правильные установки. Ну, а «Тампа»… Когда команда постоянно выигрывает, то какая-то расслабленность все равно присутствует.

«Вижу финал “Коламбус” — “Вегас”. А почему нет?»

— В чем огромная разница между 2016 и 2017 годами, когда «Питтсбург» завоевал два Кубка Стэнли, — и нынешней командой? По составу очень все похоже.

— Тогда пришел новый тренер Майк Салливан, поменял систему. Мы были более скоростными, команда быстрее бежала. Были более задорными, голодными, у нас сложились хорошие тройки, все четыре звена очень здорово играли.

Но главное, у нас была какая-то уверенность. Мы победили в первом раунде, во втором прошли «Вашингтон». И появилась большая вера в свои силы. А теперь проиграли первый матч, затем — второй…

Конечно, это давит. Мы не смогли переломить ситуацию. И с каждым матчем на нас наваливалась ответственность.

Вообще у нас сейчас такая же система. Да, тогда было больше везения, мы играли лучше. Однако все зависит от нас. Мы ведь толком ничего не изменили. Но соперники под нас уже хорошо подстраиваются. Изучили нас давно. Значит, надо что-то менять.

— Ваш прогноз — кто завоюет Кубок Стэнли?

— «Тампа» уже вылетела… «Айлендерс» очень сильны. Интересно сложится их серия с «Вашингтоном».

— «Коламбус»?

— Тоже на подъеме. Я не могу даже предположить! Думал, что «Сан-Хосе» — фаворит, но он проигрывает свою серию «Вегасу» со счетом 1−3. Кстати, может, снова «Вегас» будет в финале?

— А с Востока?

— Не удивлюсь, если «Айлендерс» или «Коламбус».

«Я — молодой? Молодых много в лиге…»

— Какие у вас планы на лето? Вы поедете на чемпионат мира?

— У меня давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ. Последние года четыре, если не больше.

Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду. Травм нет. Хочется еще поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка. Посмотрим…

— Как вообще ваше самочувствие?

— Сезон был не очень? Значит, надо еще больше работать. Тут только один выход. Нельзя расслабляться.

Я приглашал тренера из «Питтсбурга». Он прилетал ко мне из Америки, мы летом работали вместе. Нормально подготовился, хорошо провел первые 10 матчей. Потом опять пошли небольшие травмы, которые были и раньше. Наверное, это сказывается возраст. Надо еще сильнее работать.

— Какой возраст? Вам только 32 года. Вы молодой.