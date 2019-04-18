НХЛ объявила имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» сезона-2018/19

Приз вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь.

Три финалиста «Кинг Клэнси Трофи» будут объявлены 23 апреля, а победитель будет назван 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе. Обладатель первого места получит 40 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору.