Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз6
Хоккей. КХЛ
17.04
Авангард0
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
19.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ объявила имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» сезона-2018/19

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» по итогам сезона НХЛ-2018/19.

Наверх

Приз вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь.

Полный список номинантов выглядит следующим образом: Кэм Фаулер («Анахайм»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Здено Хара («Бостон»), Джек Айкел («Баффало»), Марк Джиордано («Калгари»), Джастин Фолк («Каролина»), Кори Кроуфорд («Чикаго»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Ник Фолиньо («Коламбус»), Джон Клингберг («Даллас»), Джимми Ховард («Детройт»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Роберто Луонго («Флорида»), Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»), Джейсон Закер («Миннесота»), Макс Доми («Монреаль»), Пекка Ринне («Нэшвилл»), Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк Боровицки («Оттава»), Клод Жиру («Филадельфия»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Бренден Диллон («Сан-Хосе»), Райан О’Райли («Сент-Луис»), Райан Кэллахэн («Тампа-Бэй»), Зак Хаймэн («Торонто»), Александр Эдлер («Ванкувер»), Дерик Энгелланд («Вегас»), Том Уилсон («Вашингтон»), Брайан Литтл («Виннипег»).

Три финалиста «Кинг Клэнси Трофи» будут объявлены 23 апреля, а победитель будет назван 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе. Обладатель первого места получит 40 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасов записал видео из больницы после боя с Дациком
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Ман Сити»
«Ливерпуль» уничтожил «Порту» в ЛЧ. 5 ударов в створ — 4 гола
ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина
Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Черышев, Эмери, Кепа. Главное об ответных четвертьфиналах ЛЕ
Два российских биатлониста дисквалифицированы на год
Салах сообщил руководству «Ливерпуля» о своем желании уйти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь