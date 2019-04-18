НХЛ объявила имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» сезона-2018/19
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» по итогам сезона НХЛ-2018/19.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» по итогам сезона НХЛ-2018/19.
Приз вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь.
Полный список номинантов выглядит следующим образом: Кэм Фаулер («Анахайм»), Оливер
Три финалиста «Кинг Клэнси Трофи» будут объявлены 23 апреля, а победитель будет назван 19 июня на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в