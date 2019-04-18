«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ против «Торонто»
ТАСС, 18 апреля. «Бостон» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 6:4 в четвертом матче первого раунда
ТАСС, 18 апреля. «Бостон» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 6:4 в четвертом матче первого раунда
В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (4-я минута), Брэд Маршанд (7), Давид Пастрняк (24, 25), Здено Хара (46) и Юаким Нордстрём (60). У проигравших отличились Зак Хайман (18), Остон Мэттьюз (22, 52) и Трэвис Дермотт (54).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема и заблокировал три броска, завершив игру с показателем полезности «-3».
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 20 апреля в Бостоне.
|Майк Бэбкок
|Брюс Кэссиди
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
|Туукка Раск
|01:08
|Коннор Браун
|03:03
|Чарли Макэвой(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
|06:38
|Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
|13:29
|Патрис Бержерон
|15:44
|Чарли Макэвой
|17:55
|Зак Хаймэн(Морган Райлли, Джон Таварес)
|21:07
|Остон Мэттьюс(Рон Хэйнси, Андреас Юнссон)
|23:16
|Давид Пастрняк(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
|24:37
|Остон Мэттьюс
|24:51
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
|45:39
|Здено Хара
|51:42
|Чарли Макэвой
|51:52
|Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
|53:27
|Трэвис Дермотт(Джейк Гардинер, Коннор Браун)
|59:58
|Йоаким Нордстрем(Давид Крейчи)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0