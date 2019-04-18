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09:52 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ против «Торонто»

ТАСС, 18 апреля. «Бостон» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 6:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (4-я минута), Брэд Маршанд (7), Давид Пастрняк (24, 25), Здено Хара (46) и Юаким Нордстрём (60). У проигравших отличились Зак Хайман (18), Остон Мэттьюз (22, 52) и Трэвис Дермотт (54).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема и заблокировал три броска, завершив игру с показателем полезности «-3».

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующая встреча состоится в ночь на 20 апреля в Бостоне.

Торонто Мэйпл Ливз
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала18.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокБрюс Кэссиди
Вратари
Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)Туукка Раск
1-й период
01:08Коннор Браун
03:03Чарли Макэвой(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
06:38Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
13:29Патрис Бержерон
15:44Чарли Макэвой
17:55Зак Хаймэн(Морган Райлли, Джон Таварес)
2-й период
21:07Остон Мэттьюс(Рон Хэйнси, Андреас Юнссон)
23:16Давид Пастрняк(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
24:37Остон Мэттьюс
24:51Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
3-й период
45:39Здено Хара
51:42Чарли Макэвой
51:52Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
53:27Трэвис Дермотт(Джейк Гардинер, Коннор Браун)
59:58Йоаким Нордстрем(Давид Крейчи)
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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