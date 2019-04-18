«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ против «Торонто»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KckVNt4inkc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (4-я минута), Брэд Маршанд (7), Давид Пастрняк (24, 25), Здено Хара (46) и Юаким Нордстрём (60). У проигравших отличились Зак Хайман (18), Остон Мэттьюз (22, 52) и Трэвис Дермотт (54).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 16 минут 46 секунд и очков не набрал. Хоккеист сделал два силовых приема и заблокировал три броска, завершив игру с показателем полезности «-3».