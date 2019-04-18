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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Четвертая встреча команд, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась после овертайма со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Джей-Ти Комфер (49-я минута) и Микко Рантанен (58, 71). У гостей отличились Элиас Линдхольм (24) и Дерек Райан (47).

«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 19 апреля в Калгари.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
3:2ОТ
0:0, 0:1, 2:1
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала18.04.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБилл Питерс
Вратари
Филипп ГрубауэрМайк Смит
1-й период
07:21Александр Керфут
07:21Элиас Линдхольм
17:27Ти. Джей. Броди
18:59Командный штраф
2-й период
23:19Эрик Джонсон
23:25Элиас Линдхольм(Марк Джиордано)
26:08Элиас Линдхольм
3-й период
46:58Дерек Райан(Юусо Вялимяки, Мэттью Ткачак)
48:10Джей Ти Комфер(Мэттью Колверт, Мэтью Нието)
56:39Микаэль Баклунд
57:10Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
57:23Ноа Хэнифин
Овертайм
68:01Ян Коул
70:23Микко Рантанен(Карл Седерберг, Габриэль Ландескуг)
Лучшие игроки матча
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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