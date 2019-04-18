«Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии первого раунда
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. «Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии первого раунда
Четвертая встреча команд, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась после овертайма со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили
«Колорадо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 19 апреля в Калгари.
|Джаред Беднар
|Билл Питерс
|Филипп Грубауэр
|Майк Смит
|07:21
|Александр Керфут
|07:21
|Элиас Линдхольм
|17:27
|Ти. Джей. Броди
|18:59
|Командный штраф
|23:19
|Эрик Джонсон
|23:25
|Элиас Линдхольм(Марк Джиордано)
|26:08
|Элиас Линдхольм
|46:58
|Дерек Райан(Юусо Вялимяки, Мэттью Ткачак)
|48:10
|Джей Ти Комфер(Мэттью Колверт, Мэтью Нието)
|56:39
|Микаэль Баклунд
|57:10
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Тайсон Бэрри)
|57:23
|Ноа Хэнифин
|68:01
|Ян Коул
|70:23
|Микко Рантанен(Карл Седерберг, Габриэль Ландескуг)
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0