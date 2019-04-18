«Колорадо» упрочил преимущество над «Калгари» в серии плей-офф НХЛ

Четвертая встреча команд, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась после овертайма со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Джей-Ти Комфер (49-я минута) и Микко Рантанен (58, 71). У гостей отличились Элиас Линдхольм (24) и Дерек Райан (47).