Гусев: никаких гарантий участия в плей-офф НХЛ от «Вегаса» не было

«Никаких гарантий (участия в плей-офф) не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен. Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель. Команда, персонал, тренеры, генеральный менеджер сделали все, чтобы моя адаптация прошла легко», — сказал Гусев, которого цитирует официальный сайт НХЛ.