Гусев: никаких гарантий участия в плей-офф НХЛ от «Вегаса» не было
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский новичок клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев заявил, что не знает, примет ли участие в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский новичок клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев заявил, что не знает, примет ли участие в
В субботу клуб КХЛ СКА объявил, что выступавший ранее за армейцев Гусев перешел в «Вегас». При этом СКА сохранил права на игрока в КХЛ.
«Никаких гарантий (участия в плей-офф) не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен. Сыграть в
«Вегас» в первом раунде
«Гусев усердно работает и набирает форму. Он только что закончил играть в