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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гусев: никаких гарантий участия в плей-офф НХЛ от «Вегаса» не было

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский новичок клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев заявил, что не знает, примет ли участие в плей-офф НХЛ, поскольку не получал от клуба на этот счет гарантий.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу клуб КХЛ СКА объявил, что выступавший ранее за армейцев Гусев перешел в «Вегас». При этом СКА сохранил права на игрока в КХЛ.

«Никаких гарантий (участия в плей-офф) не было. Сейчас самое главное — это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен. Сыграть в плей-офф было бы очень здорово. Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что будет становиться лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель. Команда, персонал, тренеры, генеральный менеджер сделали все, чтобы моя адаптация прошла легко», — сказал Гусев, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

«Вегас» в первом раунде плей-офф НХЛ встречается с «Сан-Хосе». Счет в серии до четырех побед на данный момент 3−1 в пользу «Голден Найтс».

«Гусев усердно работает и набирает форму. Он только что закончил играть в плей-офф КХЛ, так что его состояние нельзя назвать плохим. Но сейчас у меня хороший состав. Я им доволен, так что, поверьте мне, это скорее про команду, чем про него», — отметил тренер «Вегаса» Жерар Галлан.

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