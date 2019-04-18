Бывший защитник ЦСКА проваливает плей-офф НХЛ. У него куча ошибок и отвратительная статистика
Для Никиты Зайцева это третья неудачная кубковая весна подряд.
Для Никиты Зайцева это третья неудачная кубковая весна подряд.
Серия «Торонто» — «Бостон» — одно из украшений первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Достойные друг друга соперники выдают яркое зрелище, обмениваются победами, а вся Северная Америка надеется, что это противостояние растянется на максимальное количество матчей — такой хоккей хочется смотреть как можно дальше.
Российское представительство в этой зарубе ограничивается одним хоккеистом — речь о защитнике «Мэйпл Лифс» Никите Зайцеве. Увы, дела у бывшего защитника ЦСКА пока складываются не очень, оба проигранных канадским клубом матча он провалил. Вот коллекция ошибок Зайцева за две эти игры.
Уже на 5-й минуте Зайцев накосячил за собственными воротами, подарив шайбу Дэвиду Бейксу, партнеры россиянина Джона Таварес и Джейк Маззин не помешали американцу доставить шайбу до Чарли Койла и тот открыл счет.
Во втором голе «Бостона» вина Зайцева не так велика — здесь начудил его коллега Маззин. Канадец не смог поймать шайбу рукой и Давид Пастрняк с Брэдом Маршандом вывалились на россиянина. Никита не смог помешать чеху отдать пас, а потом ничем не мог помешать его партнеру.
Ну, а во второй двадцатиминутке Зайцев на пару со шведом Вильмом Нюландером организовал фэйл недели. Никита в собственной зоне отдал передачу не самую удобную передачу на скандинава, тому пришлось ускоряться за шайбой, в итоге он обработал ее максимально неудачно и подарил гол Дэнтону Хейнену. У самого дорого тренера мира Майка Бэбкока в этот момент точно добавилось седых волос.
7-я минута. «Торонто» уже горит со счетом 1:0, по ходу очередной атаки «Бостона» Маршанд бросает по воротам «Мэйпл Лифс», Зайцев блокирует шайбу ногой. Русскому защитнику больно, это видно и на видео, но он доигрывает эпизод и через пару секунд забывает опустить шайбу на лед, чтобы прервать передачу Чарли Макэвоя на того же Маршанда — 2:0. Даже принимая во внимание повреждение, Никита мог сыграть в этом моменте
Команда Бэбкока сравнивает счет, но в начале второго периода Зайцев снова не справляется с Маршандом. Первую попытку паса на пятак в исполнении чемпиона мира Никита прерывает, но шайба снова отскакивает канадцу и тот осуществляет задуманное. В гол эту передачу превращает Пастрняк, которого не смог догнать Митч Марнер.
И наконец третий минус Зайцева вечером среды.
В двух неудачных для «Торонто» матчах Зайцев покидал лед с показателем полезности «-3». Стоит напомнить, что весной 2017-го российский оборонец закончил с минусом три из четырех проигранных встреч с «Вашингтоном», а в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли он заработал отрицательный КПД в четырех из семи играх с тем же «Бостоном». Такими темпами за Никитой скоро закрепится имидж «некубкового» хоккеиста, а это для Национальной хоккейной лиги практически «черная метка».
|Майк Бэбкок
|Брюс Кэссиди
|Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)
|Туукка Раск
|01:08
|Коннор Браун
|03:03
|Чарли Макэвой(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
|06:38
|Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
|13:29
|Патрис Бержерон
|15:44
|Чарли Макэвой
|17:55
|Зак Хаймэн(Морган Райлли, Джон Таварес)
|21:07
|Остон Мэттьюс(Рон Хэйнси, Андреас Юнссон)
|23:16
|Давид Пастрняк(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
|24:37
|Остон Мэттьюс
|24:51
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
|45:39
|Здено Хара
|51:42
|Чарли Макэвой
|51:52
|Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
|53:27
|Трэвис Дермотт(Джейк Гардинер, Коннор Браун)
|59:58
|Йоаким Нордстрем(Давид Крейчи)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0