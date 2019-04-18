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12:28 (мск), источник: Sport24

Бывший защитник ЦСКА проваливает плей-офф НХЛ. У него куча ошибок и отвратительная статистика

Для Никиты Зайцева это третья неудачная кубковая весна подряд.

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Серия «Торонто» — «Бостон» — одно из украшений первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Достойные друг друга соперники выдают яркое зрелище, обмениваются победами, а вся Северная Америка надеется, что это противостояние растянется на максимальное количество матчей — такой хоккей хочется смотреть как можно дальше.

Российское представительство в этой зарубе ограничивается одним хоккеистом — речь о защитнике «Мэйпл Лифс» Никите Зайцеве. Увы, дела у бывшего защитника ЦСКА пока складываются не очень, оба проигранных канадским клубом матча он провалил. Вот коллекция ошибок Зайцева за две эти игры.

13 апреля, «Бостон» — «Торонто» — 4:1

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Уже на 5-й минуте Зайцев накосячил за собственными воротами, подарив шайбу Дэвиду Бейксу, партнеры россиянина Джона Таварес и Джейк Маззин не помешали американцу доставить шайбу до Чарли Койла и тот открыл счет.

Во втором голе «Бостона» вина Зайцева не так велика — здесь начудил его коллега Маззин. Канадец не смог поймать шайбу рукой и Давид Пастрняк с Брэдом Маршандом вывалились на россиянина. Никита не смог помешать чеху отдать пас, а потом ничем не мог помешать его партнеру.

Ну, а во второй двадцатиминутке Зайцев на пару со шведом Вильмом Нюландером организовал фэйл недели. Никита в собственной зоне отдал передачу не самую удобную передачу на скандинава, тому пришлось ускоряться за шайбой, в итоге он обработал ее максимально неудачно и подарил гол Дэнтону Хейнену. У самого дорого тренера мира Майка Бэбкока в этот момент точно добавилось седых волос.

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17 апреля, «Торонтон» — «Бостон» — 4:6

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7-я минута. «Торонто» уже горит со счетом 1:0, по ходу очередной атаки «Бостона» Маршанд бросает по воротам «Мэйпл Лифс», Зайцев блокирует шайбу ногой. Русскому защитнику больно, это видно и на видео, но он доигрывает эпизод и через пару секунд забывает опустить шайбу на лед, чтобы прервать передачу Чарли Макэвоя на того же Маршанда — 2:0. Даже принимая во внимание повреждение, Никита мог сыграть в этом моменте по-другому.

Команда Бэбкока сравнивает счет, но в начале второго периода Зайцев снова не справляется с Маршандом. Первую попытку паса на пятак в исполнении чемпиона мира Никита прерывает, но шайба снова отскакивает канадцу и тот осуществляет задуманное. В гол эту передачу превращает Пастрняк, которого не смог догнать Митч Марнер.

И наконец третий минус Зайцева вечером среды. Экс-армеец рубится на пятаке с Патрисом Бержероном, толкает его в спину, но двукратный олимпийский чемпион поднимается на ноги и добивается своей цели — перекрывает обзор Фредерику Андерсену. Принять на себя выстрел Хары у Никиты тоже не получается и в итоге 42-летний ветеран забрасывает победную шайбу.

В двух неудачных для «Торонто» матчах Зайцев покидал лед с показателем полезности «-3». Стоит напомнить, что весной 2017-го российский оборонец закончил с минусом три из четырех проигранных встреч с «Вашингтоном», а в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли он заработал отрицательный КПД в четырех из семи играх с тем же «Бостоном». Такими темпами за Никитой скоро закрепится имидж «некубкового» хоккеиста, а это для Национальной хоккейной лиги практически «черная метка».

Торонто Мэйпл Ливз
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала18.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокБрюс Кэссиди
Вратари
Фредерик Андерсен(Фредерик Андерсен)Туукка Раск
1-й период
01:08Коннор Браун
03:03Чарли Макэвой(Мэтт Гржельчик, Чарли Койл)
06:38Брэд Маршан(Дэнтон Хейнен, Чарли Макэвой)
13:29Патрис Бержерон
15:44Чарли Макэвой
17:55Зак Хаймэн(Морган Райлли, Джон Таварес)
2-й период
21:07Остон Мэттьюс(Рон Хэйнси, Андреас Юнссон)
23:16Давид Пастрняк(Патрис Бержерон, Брэд Маршан)
24:37Остон Мэттьюс
24:51Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
3-й период
45:39Здено Хара
51:42Чарли Макэвой
51:52Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
53:27Трэвис Дермотт(Джейк Гардинер, Коннор Браун)
59:58Йоаким Нордстрем(Давид Крейчи)
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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