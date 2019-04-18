Бывший защитник ЦСКА проваливает плей-офф НХЛ. У него куча ошибок и отвратительная статистика

Серия «Торонто» — «Бостон» — одно из украшений первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Достойные друг друга соперники выдают яркое зрелище, обмениваются победами, а вся Северная Америка надеется, что это противостояние растянется на максимальное количество матчей — такой хоккей хочется смотреть как можно дальше.

Российское представительство в этой зарубе ограничивается одним хоккеистом — речь о защитнике «Мэйпл Лифс» Никите Зайцеве. Увы, дела у бывшего защитника ЦСКА пока складываются не очень, оба проигранных канадским клубом матча он провалил. Вот коллекция ошибок Зайцева за две эти игры.

13 апреля, «Бостон» — «Торонто» — 4:1

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OEqwPhjf8us?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже на 5-й минуте Зайцев накосячил за собственными воротами, подарив шайбу Дэвиду Бейксу, партнеры россиянина Джона Таварес и Джейк Маззин не помешали американцу доставить шайбу до Чарли Койла и тот открыл счет.

Во втором голе «Бостона» вина Зайцева не так велика — здесь начудил его коллега Маззин. Канадец не смог поймать шайбу рукой и Давид Пастрняк с Брэдом Маршандом вывалились на россиянина. Никита не смог помешать чеху отдать пас, а потом ничем не мог помешать его партнеру.

Ну, а во второй двадцатиминутке Зайцев на пару со шведом Вильмом Нюландером организовал фэйл недели. Никита в собственной зоне отдал передачу не самую удобную передачу на скандинава, тому пришлось ускоряться за шайбой, в итоге он обработал ее максимально неудачно и подарил гол Дэнтону Хейнену. У самого дорого тренера мира Майка Бэбкока в этот момент точно добавилось седых волос.

17 апреля, «Торонтон» — «Бостон» — 4:6

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KckVNt4inkc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

7-я минута. «Торонто» уже горит со счетом 1:0, по ходу очередной атаки «Бостона» Маршанд бросает по воротам «Мэйпл Лифс», Зайцев блокирует шайбу ногой. Русскому защитнику больно, это видно и на видео, но он доигрывает эпизод и через пару секунд забывает опустить шайбу на лед, чтобы прервать передачу Чарли Макэвоя на того же Маршанда — 2:0. Даже принимая во внимание повреждение, Никита мог сыграть в этом моменте по-другому.

Команда Бэбкока сравнивает счет, но в начале второго периода Зайцев снова не справляется с Маршандом. Первую попытку паса на пятак в исполнении чемпиона мира Никита прерывает, но шайба снова отскакивает канадцу и тот осуществляет задуманное. В гол эту передачу превращает Пастрняк, которого не смог догнать Митч Марнер.

И наконец третий минус Зайцева вечером среды. Экс-армеец рубится на пятаке с Патрисом Бержероном, толкает его в спину, но двукратный олимпийский чемпион поднимается на ноги и добивается своей цели — перекрывает обзор Фредерику Андерсену. Принять на себя выстрел Хары у Никиты тоже не получается и в итоге 42-летний ветеран забрасывает победную шайбу.