Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»

Источник: AP 2019

Говорят — рвётся там, где тонко. В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал. Действующий обладатель «Везина Трофи» Пекка Ринне пропустил с первого броска, а затем с третьего. Сначала из него сделал дурака молодой Роопе Хинтц, затем Александр Радулов. После восьми бросков и четырёх пробоин его мучения закончились.

«Мы увидим команду, которая почуяла кровь, и должны сами выйти на новый уровень», — сказал нападающий «Далласа» Джейсон Спецца перед четвёртым матчем. Серия «звёзд» с «Нэшвиллом» до этого момента была абсолютно равной — все матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, но пара ошибок Бена Бишопа в третьей игре стоила им победы.

В первых трёх матчах всё решала одна ошибка, один отскок. Не зря «Нэшвилл» и «Даллас» были одними из лучших в лиге по количеству пропущенных шайб. Забить в этой серии — задача не из лёгких. Была.

«Нэшвилл» начал игру с двух удалений. Вроде бы не так страшно, в этой серии до этого был забит только один гол в большинстве, но на сей раз спецбригады «Далласа» сработали как часы. Хинтц открыл счёт точным броском через трафик, а через минуту с небольшим Радулов забил прямо со вбрасывания. Это был третий бросок «Далласа» и настоящий кошмар для Ринне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LxVMcWXCthY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором и третьем матче «Даллас» не использовал ни одной попытки в большинстве, после чего пошёл на изменения в игре спецбригад. «Мы обсудили большинство, посмотрели видео и немного изменили розыгрыш», — сказал Джон Клингберг.

После такого Ринне уже не оправился, а точку в его мучениях поставил Матс Цукарелло, который сделал счёт 4:0. «Даллас» проходил среднюю зону, как нож сквозь масло, а «Нэшвилл» выглядел растерянным. «Злость берёт от этого. Все злые. Это нормально после такой игры, но это плей-офф. Надо это проанализировать, но завтра отправить в мусорку и двигаться вперёд. Это одна игра, но мы очень злы», — заявил защитник Роман Йози, который был на льду при трёх пропущенных шайбах.

Отыграться с 0:4 в такой серии — задача нереальная, хотя «Нэшвилл» старался, серьёзно нагрузив Бена Бишопа. Но тот не дрогнул и пропустил единственный гол, когда всё уже было решено. «Звёзды» отдали инициативу, сосредоточившись на игре в обороне, а в середине второго периода Хинтц пробил и Юусе Сароса, воспользовавшись чудовищной потерей «хищников» в своей зоне. 22-летний центрфорвард проводит первый сезон в НХЛ, и сегодня забил свои первые голы в плей-офф. Мог делать и хет-трик, причём в меньшинстве, но попал в штангу.

После такой убедительной победы в раздевалке «Далласа» не было шапкозакидательских настроений. Все понимают, что ещё ничего не сделано, и теперь игра будет идти до двух побед.

«Перенесётся ли результативная игра на следующие матчи? Для нашей команды это правило никогда не работало. Нам надо было вернуться к своему хоккею, и мы это сделали. Сработало большинство, кажется, люди забывают, что в регулярном сезоне мы были десятыми по этому показателю. Из-за последних двух матчей люди не осознавали, насколько мы эффективны в этом компоненте. Надо следовать своей игре, это приносит нам успех», — сказал главный тренер Джим Монтгомери.

«Ты готовишься выиграть, а в итоге “горишь” 0:4 после первых 15 минут. Это разочаровывает. Пытаешься отыграться, но в такой момент эмоции могут помешать», — сказал тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.