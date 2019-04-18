Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Обладатель «Везины» пропустил четыре гола после восьми бросков.
Обладатель «Везины» пропустил четыре гола после восьми бросков.
Говорят — рвётся там, где тонко. В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал. Действующий обладатель «Везина Трофи» Пекка Ринне пропустил с первого броска, а затем с третьего. Сначала из него сделал дурака молодой Роопе Хинтц, затем Александр Радулов. После восьми бросков и четырёх пробоин его мучения закончились.
«Мы увидим команду, которая почуяла кровь, и должны сами выйти на новый уровень», — сказал нападающий «Далласа» Джейсон Спецца перед четвёртым матчем. Серия «звёзд» с «Нэшвиллом» до этого момента была абсолютно равной — все матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, но пара ошибок Бена Бишопа в третьей игре стоила им победы.
«Нэшвилл» начал игру с двух удалений. Вроде бы не так страшно, в этой серии до этого был забит только один гол в большинстве, но на сей раз спецбригады «Далласа» сработали как часы. Хинтц открыл счёт точным броском через трафик, а через минуту с небольшим Радулов забил прямо со вбрасывания. Это был третий бросок «Далласа» и настоящий кошмар для Ринне.
Во втором и третьем матче «Даллас» не использовал ни одной попытки в большинстве, после чего пошёл на изменения в игре спецбригад. «Мы обсудили большинство, посмотрели видео и немного изменили розыгрыш», — сказал Джон Клингберг.
После такого Ринне уже не оправился, а точку в его мучениях поставил Матс Цукарелло, который сделал счёт 4:0. «Даллас» проходил среднюю зону, как нож сквозь масло, а «Нэшвилл» выглядел растерянным. «Злость берёт от этого. Все злые. Это нормально после такой игры, но это
Отыграться с 0:4 в такой серии — задача нереальная, хотя «Нэшвилл» старался, серьёзно нагрузив Бена Бишопа. Но тот не дрогнул и пропустил единственный гол, когда всё уже было решено. «Звёзды» отдали инициативу, сосредоточившись на игре в обороне, а в середине второго периода Хинтц пробил и Юусе Сароса, воспользовавшись чудовищной потерей «хищников» в своей зоне. 22-летний центрфорвард проводит первый сезон в НХЛ, и сегодня забил свои первые голы в
«Перенесётся ли результативная игра на следующие матчи? Для нашей команды это правило никогда не работало. Нам надо было вернуться к своему хоккею, и мы это сделали. Сработало большинство, кажется, люди забывают, что в регулярном сезоне мы были десятыми по этому показателю.
«Ты готовишься выиграть, а в итоге “горишь” 0:4 после первых 15 минут. Это разочаровывает. Пытаешься отыграться, но в такой момент эмоции могут помешать», — сказал тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.
|Джим Монтгомери
|Питер Лавиолетт
|Бен Бишоп
|Пекка Ринне(Юусе Сарос)
|03:01
|Маттиас Экхольм
|03:42
|Роопе Хинтс(Йон Клингберг, Тайлер Сегин)
|04:31
|Филип Форсберг
|04:58
|Александр Радулов(Эса Линделл, Джастин Даулинг)
|05:30
|Александр Радулов
|08:24
|Эндрю Кольяно(Эса Линделл, Блэйк Комо)
|08:50
|Калле Ярнкрок
|12:03
|Маттиас Экхольм
|13:45
|Матс Цуккарелло(Джейсон Спецца, Йон Клингберг)
|15:46
|Эндрю Кольяно
|30:09
|Роопе Хинтс(Йон Клингберг)
|45:48
|Юусе Сарос
|46:46
|Матс Цуккарелло
|46:46
|Колтон Сиссонс
|48:11
|Роман Йоси(Райан Джохансен, Райан Эллис)
|53:25
|Роман Йоси
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0