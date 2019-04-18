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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»

Обладатель «Везины» пропустил четыре гола после восьми бросков.

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Источник: AP 2019

Говорят — рвётся там, где тонко. В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал. Действующий обладатель «Везина Трофи» Пекка Ринне пропустил с первого броска, а затем с третьего. Сначала из него сделал дурака молодой Роопе Хинтц, затем Александр Радулов. После восьми бросков и четырёх пробоин его мучения закончились.

«Мы увидим команду, которая почуяла кровь, и должны сами выйти на новый уровень», — сказал нападающий «Далласа» Джейсон Спецца перед четвёртым матчем. Серия «звёзд» с «Нэшвиллом» до этого момента была абсолютно равной — все матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, но пара ошибок Бена Бишопа в третьей игре стоила им победы.

В первых трёх матчах всё решала одна ошибка, один отскок. Не зря «Нэшвилл» и «Даллас» были одними из лучших в лиге по количеству пропущенных шайб. Забить в этой серии — задача не из лёгких. Была.

«Нэшвилл» начал игру с двух удалений. Вроде бы не так страшно, в этой серии до этого был забит только один гол в большинстве, но на сей раз спецбригады «Далласа» сработали как часы. Хинтц открыл счёт точным броском через трафик, а через минуту с небольшим Радулов забил прямо со вбрасывания. Это был третий бросок «Далласа» и настоящий кошмар для Ринне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором и третьем матче «Даллас» не использовал ни одной попытки в большинстве, после чего пошёл на изменения в игре спецбригад. «Мы обсудили большинство, посмотрели видео и немного изменили розыгрыш», — сказал Джон Клингберг.

После такого Ринне уже не оправился, а точку в его мучениях поставил Матс Цукарелло, который сделал счёт 4:0. «Даллас» проходил среднюю зону, как нож сквозь масло, а «Нэшвилл» выглядел растерянным. «Злость берёт от этого. Все злые. Это нормально после такой игры, но это плей-офф. Надо это проанализировать, но завтра отправить в мусорку и двигаться вперёд. Это одна игра, но мы очень злы», — заявил защитник Роман Йози, который был на льду при трёх пропущенных шайбах.

Отыграться с 0:4 в такой серии — задача нереальная, хотя «Нэшвилл» старался, серьёзно нагрузив Бена Бишопа. Но тот не дрогнул и пропустил единственный гол, когда всё уже было решено. «Звёзды» отдали инициативу, сосредоточившись на игре в обороне, а в середине второго периода Хинтц пробил и Юусе Сароса, воспользовавшись чудовищной потерей «хищников» в своей зоне. 22-летний центрфорвард проводит первый сезон в НХЛ, и сегодня забил свои первые голы в плей-офф. Мог делать и хет-трик, причём в меньшинстве, но попал в штангу.

После такой убедительной победы в раздевалке «Далласа» не было шапкозакидательских настроений. Все понимают, что ещё ничего не сделано, и теперь игра будет идти до двух побед.

«Перенесётся ли результативная игра на следующие матчи? Для нашей команды это правило никогда не работало. Нам надо было вернуться к своему хоккею, и мы это сделали. Сработало большинство, кажется, люди забывают, что в регулярном сезоне мы были десятыми по этому показателю. Из-за последних двух матчей люди не осознавали, насколько мы эффективны в этом компоненте. Надо следовать своей игре, это приносит нам успех», — сказал главный тренер Джим Монтгомери.

«Ты готовишься выиграть, а в итоге “горишь” 0:4 после первых 15 минут. Это разочаровывает. Пытаешься отыграться, но в такой момент эмоции могут помешать», — сказал тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас Старз
5:1
4:0, 1:0, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, 1/8 финала18.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериПитер Лавиолетт
Вратари
Бен БишопПекка Ринне(Юусе Сарос)
1-й период
03:01Маттиас Экхольм
03:42Роопе Хинтс(Йон Клингберг, Тайлер Сегин)
04:31Филип Форсберг
04:58Александр Радулов(Эса Линделл, Джастин Даулинг)
05:30Александр Радулов
08:24Эндрю Кольяно(Эса Линделл, Блэйк Комо)
08:50Калле Ярнкрок
12:03Маттиас Экхольм
13:45Матс Цуккарелло(Джейсон Спецца, Йон Клингберг)
15:46Эндрю Кольяно
2-й период
30:09Роопе Хинтс(Йон Клингберг)
3-й период
45:48Юусе Сарос
46:46Матс Цуккарелло
46:46Колтон Сиссонс
48:11Роман Йоси(Райан Джохансен, Райан Эллис)
53:25Роман Йоси
Лучшие игроки матча
Роопе Хинтс (Даллас Старз), Йон Клингберг (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время14
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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